Shakira, Aitana, David Otero y The Weeknd, favoritos para el Nº1

Llegamos a otro fin de semana de 40TENA, en el que el repaso semanal a la nueva lista de LOS40 tiene mucho que aportar en términos de entretenimiento. Buena música, la mejor radio —por algo somos el programa más escuchado del fin de semana— y la emoción por el número uno son los ingredientes habituales de #Del40al1CocaCola, que harán que la mañana del sábado se te pase volando y la llenen de buen rollo.

¿Cuál será la canción más importante del país? Solo hay un modo de saberlo… Empezar la cuenta atrás, que culminará con el número uno, el cual está actualmente en poder de Aitana y Cali y El Dandee con +. La catalana y los colombianos cuentan con muchas posibilidades de repetir en lo más alto; en realidad, tantas como algunos de sus perseguidores.

Entre estos cabe destacar a aquellos que aún no se han colgado la medalla de oro. Así, en el #3 están David Otero y Taburete con la nueva versión de Una foto en blanco y negro, el clásico de El Canto del Loco. En el #5 se sitúa The Weeknd con Blinding lights, un tema de aires ochenteros que es de lo mejorcito que se ha publicado últimamente en el panorama internacional. En el #6 y en el #7 están, respectivamente, Nil Moliner con Dani Fernández y Dvicio con Reik y ChocQuibTown. Tampoco podemos dejar de mencionar a Shakira y Anuel AA, que aunque figuran en el #11 con Me gusta, podrían dar la sorpresa y plantarse en la primera posición.

Tres canciones podrían renovar la lista. Los candidatos son Reik con Farruko y Camilo; Justin Bieber con Quavo; y la sueca Nea. De ellos, Bieber podría hacer doblete y Reik, triplete. En el transcurso de la mañana sabremos si consiguen su objetivo. Para ello, deben recibir apoyos suficientes con el HT #MiVoto40.

Por votar en antena (902 39 40 40) regalaremos el DVD o BluRay de la película Jumanji: Siguiente nivel, uno de los más recientes éxitos de taquilla en los cines, y el cómic Félix y Calcita, de Artur Laperla. Además, en la sección La máquina del tiempo recordaremos canciones que fueron número uno de la lista hace cinco, 10, 15, 20… ¡y hasta 40 años! Una mirada al pasado que, sin duda, traerá muy buenos recuerdos a oyentes de todas las edades. ¿A que es un planazo? La mañana del sábado, con #Del40al1CocaCola, es mejor.