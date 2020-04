J Balvin, Dua Lipa o Becky B buscan el trono del verano 2020

Si los héroes que pelean en primera línea contra el virus Covid-19 consiguen ganar la batalla, el verano 2020 promete ser uno de los más disfrutados y gozados por millones de personas en todo el mundo. Y como buen verano que se precie, el de este año también necesitará una canción del verano. O cuantas más mejor para volver a disfrutar de la playa, de los chiringuitos, de las discotecas o de cualquier fiesta en la que podamos bailar. J Balvin, Dua Lipa, Becky G y muchas más ya son candidatas.

Estando aún en la primavera parece un poco precipitado hablar ya de que hay una clara favorita a canción del verano 2020 pero varios de los hits que ya están arrasando en las listas de ventas de todo el mundo se han convertido en los primeros candidatos a ocupar el trono del tema veraniego y reemplazar a los Despacito, El perdón, La bicicleta, Lo malo, Calma... de anteriores años.

Ritmos latinos con toques urbanos, un estribillo pegadizo (o repetitivo) o la colaboración de varios artistas de renombre parecen ser algunas de las claves para que una canción se convierta en la reina del verano. Pero no siempre es así y Tones and I con su Dance monkey es la prueba fehaciente de ello.

¿Quieres saber cuál es la canción del verano 2020? La lista está abierta y se irá actualizando a medida que los grandes nombres de la industria musical vayan lanzando sus hits ¡Mira los posibles candidatos!

J Balvin y Black Eyed Peas - Ritmo

Desde la banda sonora de la película Bad boys for life recibimos uno de los últimos grandes éxitos de J Balvin y una de las más firmes candidatas a canción del verano 2020. Claro que partiendo de la base sampleada de un clásico como Rhythm of the night te da una gran ventaja para que diferentes generaciones puedan disfrutar de este Ritmo.

Karol G y Nicki Minaj - Tusa

Tusa nos trae una inyección de girl power por duplicado a cargo de estas dos leonas de la música actual. La amistad entre Karol G y Nicki Minaj ha cristalizado en esta canción que está escalando posiciones entre los vídeos más vistos de Youtube como un auténtico cohete. Con su letra en español e inglés, Tusa ha llegado a todos los rincones de lugares de habla hispana, se ha entonado en misas y cuenta hasta con versión flamenca. Una canción que invita a bailar en estos días complicados.

Tones and I - Dance monkey

Esta canción que se estrenó con el verano de 2019 ya comenzado llegó algo tarde a la pelea por el trono de la pasada edición pero la canción ha conseguido resistir perfectamente durante meses en los puestos más altos de las listas de ventas de todo el mundo. Buena parte de su durabilidad se la debe a los remixes de todo tipo y condición que se han estrenado desde entonces. Lejos de los sonidos urbanos-latinos parece la apuesta más fuerte.

Daddy Yankee - Que tire pa'lante

Daddy Yankee es uno de los pocos artistas que puede presumir de estar prácticamente todos los años en la lista de candidatos a canción del verano. El 2020 no iba a ser una excepción. Empezó el año arrasando en premios y reconocimientos gracias a canciones como Que tire pa'lante, ese tema con el que Bisbal le sorprendió cantando el estribillo a pleno pulmón.

Dua Lipa - Break my heart

La cantante acaba de poner a la venta su nuevo álbum de estudio, Future Nostalgia. Sus canciones con un sonido tan retro como contemporáneo van a ser un must en todas las listas de baile de los próximos meses. Elegimos Break my heart porque es su más reciente single pero puede que el trono le pertenezca a Don't start now o a Physical.

Lola Índigo, Rauw Alejandro y Lalo Ebratt - 4 besos

En clave nacional, de momento una de las canciones que parecen más orientadas al verano es 4 besos de Lola Índigo, Rauw Alejandro y Lalo Ebratt. Un tema con un videoclip que esconde muchos secretos y que está repleto de anécdotas como la propia protagonista nos contó a LOS40. ¿Será la solista la reina del verano?