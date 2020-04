Leiva - Mi pequeño Chernóbil [2020]

A finales de la pasada semana Leiva anunció en sus redes sociales que preparaba una gran sorpresa para hoy pero nadie en todo el mundo imaginaba que esa sorpresa pudiera suponer el regreso, por unos segundos, de Pereza.

Leiva y Rubén han vuelto a unirse en el videoclip de Mi pequeño Chernóbyl, el más reciente single del autor de Nuclear y la primera canción inédita que publica tras el lanzamiento de ese elepé.

La canción la compuso el septiembre pasado en Buenos Aires y se la trajo para estrenarla en la grabación de su directo Madrid Nuclear. Fue la canción inédita, regalo sorpresa, que pudieron disfrutar los quince mil asistentes del Wizink Center en una noche donde repasó toda su historia, y le hizo con este tema un guiño al más inmediato futuro.

Un tema que es una profunda reflexión sobre su carrera musical si atendemos a su letra. "Soñaba con dar un bocado al mundo", "ya no me deslumbra el efecto solo pretendo aprender a vivir con ello" o "No voy a escribir mi disco más maduro, no me excita el aplauso de los críticos más duros" son algunas de las frases repartidas por las estrofas de este himno autobiográfico para el de Alameda de Osuna.

"Durmiendo con Rubén en las pensiones más inmundas, rebañamos los manjares de la eurofia y las burbujas" se oye cantar a Leiva justo antes de que Rubén Pozo, el otro 50% de Pereza, haga su estelar aparición en el vídeo de Mi pequeño Chernóbil.

Claudia Barral dirige un videoclip repleto de simbolismo (Leiva siempre nos sorprende con sus propuestas audiovisuales) donde una vaciada Madrid se convierte en el eco perfecto de la reflexión de Leiva. Curiosa también la presencia de una pompa de jabón como símbolo de lo que puede ser un éxito efímero y que coincide con el título de una de las canciones que Pereza incluyó en su primer disco de estudio, Pereza, publicado a comienzos del siglo XXI.

"Ojalá os acompañe y podáis recorrer conmigo estos últimos veinte años" escribía Leiva en su perfil oficial de Twitter. "Una canción nueva que me apetecía un montón compartir con vosotro@s en estos días raros" aseguraba. Días duros pero ahora algo más felices por volver a ver a Leiva y a Rubén, juntos. Aunque solo sea durante unos segundos.