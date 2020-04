David Otero y Taburete se hacen con el Nº1 de la lista

Este primer sábado de abril, David Otero y Taburete han conseguido el número uno de LOS40 con Una foto en blanco y negro. Llegan a lo más alto después de 10 semanas en lista y una subida desde la tercera posición. Como seguramente ya sabes —y si no, aquí estamos para contártelo—, es una versión de un tema del antiguo grupo de David, El Canto del Loco, incluido en su álbum de 2003, Estados de ánimo. Aunque varios singles de aquel disco llegaron al número uno de LOS40, este en concreto ha tenido que esperar 17 años para lograrlo en la revisión de su guitarrista y cantante, lo que le brinda su primer número uno en la lista como solista. Es el segundo para Taburete, que en 2019 accedieron al puesto de honor con 5 sentidos, junto a Dvicio.

Esta adaptación del tema forma parte del proyecto con el que David ha querido celebrar sus 20 años en la música, y que consiste en tres EPs con canciones de distintas etapas de su carrera grabadas ahora a dúo con otros artistas. Como el propio Otero le contó a Tony Aguilar: “Estoy muy orgulloso de reversionar, reactualizar y darle una vuelta a los temas de El Canto del Loco. Una foto en blanco y negro es una de las canciones de mi vida”. Este aniversario se rubricó el pasado febrero con un concierto LOS40 Básico Opel Corsa, en el que el cantante y guitarrista se rodeó de un buen número de amigos.

Sobre la colaboración con Willy Bárcenas, de Taburete, David ha declarado: “Cogimos la guitarra y salió solo, Willy se veía en ese tema desde el principio y su voz encajaba a la perfección. El resto del grupo vino a la grabación, a mí me apetecía que la banda se involucrase, me recuerdan mucho a nosotros. La colaboración fue muy natural y muy fácil. Lo he disfrutado muchísimo”. Más la hemos disfrutado los demás. ¡Enhorabuena!