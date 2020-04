El vídeo de Enrique Iglesias y su bebé Masha con el que morirás de amor

No es la primera aparición pública de la pequeña Mary (Masha, en ruso) pero sí su primer vídeo en sus poco más de dos meses de vida. La recién nacida es el tercer hijx que Enrique Iglesias tiene con Ana Kournikova y en sus primeros movimientos nos hace morir de amor.

Apenas un par de semanas después de su nacimiento, tanto el cantante como la tenista publicaron en sus redes sociales las primeras fotografías y desde entonces no la habíamos vuelto a ver.

Ni siquiera sabíamos que tiene unos ojazos azules que convierten a la benjamina de la familia Iglesias-Kournikova en un auténtico amor babeante. Y como sucediera con sus anteriores vástagos, el solista está inculcándole su pasión por la música desde bien pequeña.

Ver esta publicación en Instagram 😍 Una publicación compartida de Enrique Iglesias (@enriqueiglesias) el 5 Abr, 2020 a las 1:57 PDT

Mary (Masha) crea una genial coreografía de la canción We are you que Fun. cantó originalmente junto a la estadounidense Janelle Monáe. Vestida para la ocasión con un precioso vestido negro con un lazo negro y rojo la pequeña elige una pareja de baile que a muchxs les gustaría: Enrique Iglesias.

Los mellizos Nicholas y Lucy tienen ahora una nueva compañera de juegos. El cantante español habló hace unas semanas con la revista People sobre cómo ha sido la adaptación de sus otros dos mellizos y sus mascotas tras la llegada del nuevo bebé: "La verdad es que la adoran. Hay una diferencia de dos años, por lo que me daba un poco de miedo. Era cómo: ‘A ver cómo reaccionan.. 'Vamos a ver cómo van a reaccionar todos...".

Enrique Iglesias ha demostrado ser un padrazo y seguro que disfrutará de esta nueva incorporación a la familia y esperamos que siga compartiendo fotografías y vídeos junto a sus pequeños. ¿Le gustaría que siguieran sus pasos? "Si tuviera que elegir, preferiría que se inclinaran por el deporte, sin duda. Diría que sí porque me encanta el golf, el tenis... y no me importaría ver a alguna de mis niñas en la pista. No me quiero convertir en el típico padre obsesivo, pero siempre le digo a Anna que sería la mejor entrenadora del mundo."