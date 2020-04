David Otero - Como tú [2020]

David Otero acaba de conquistar el número 1 de LOS40 con la revisión de Una foto en blanco y negro, un clásico de su discografía. Un proyecto con el que está celebrando los 20 años de carrera musical, ahora en su faceta como solista.

Pero esta nueva aventura en solitario (aunque se ha rodeado de grandes colaboradores) no solo repasa canciones ya existentes sino que también incluye temas inéditos. El primero de ellos que conocemos de Otero y yo Vol 1 es Como tú, un precioso medio tiempo cuyo videoclip ha sido rodado en las calles de Madrid antes del inicio del confinamiento.

Una canción con una dedicatoria muy especial a esa persona sin la que nuestra vida no sería ni remotamente parecida. Así explicaba David Otero la concepción de la canción hace unos meses: "Esa canción surge de una nota de audio que le envío a Tato (Latorre), ‘a ver qué te parece esta idea’. Y fue en plan ‘este es el tema’. Era una especie de acorde con dos estrofas y un estribillo, o algo así. ‘Esto, esto… trabájalo’. Le envié una maqueta y me dijo, ‘me mola más todavía, esto es la primera que hacemos’. ‘¿Estás seguro?’, como que yo estaba muy inseguro con esta canción. ‘Sí, sí, me flipa’…y yo me fío mucho de él, por eso trabajamos muy bien en equipo. La hice aquí en Madrid y fui a su estudio y la grabamos, ‘a ver qué pasa’. Y cada vez que la escucho me gusta más. Es un tema que ha salido como muy espontáneo, sin pensarlo mucho, sin darle muchas vueltas, como muy natural. Cada vez que lo escucho me gusta más, la producción, las voces, hacia donde está llevado, puede que sea la más moderna del primer EP".

Con joyas musicales como esta ya estamos deseando recibir el resto de su nuevo trabajo, Otero y yo, que ha sido dividido en 3 EPs que iremos conociendo poco a poco y para el que se ha rodeado de buenos amigos que le han ayudado a hacer balance de sus 20 años dedicado a la música en El Canto del Loco, como El Pescao y finalmente como David Otero.

¡Felices 20 años y a por otros 20 más! ¡Dale al play!