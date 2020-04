Camilo, sobre su primer disco: “Hay géneros que todavía no había visitado con mi música”

“Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustitutu…”, llevamos cantando todos desde hace meses. ¿El culpable? Nada más y nada menos que Camilo. El cantante colombiano lanzó Tutu el pasado verano junto a Pedro Capó. ¿El resultado? Que la canción se convirtiese en todo un éxito que cautivó a la mismísima Shakira, quien se sumó al remix en octubre.

Aunque haya sido en 2019 cuando Camilo ha pegado el pelotazo, el colombiano lleva más de una década dedicándose a la música. ¡Y eso que solo tiene 26 años! El joven empezó sus andanzas en Factor X cuando se presentó a la versión infantil de su país cuando tan solo era un preadolescente.

Luego, años después, empezó a sacar temas. Pero no solo eso, también comenzó a escribir y producir canciones para otros. De hecho, está detrás de hits tan famosos como Sin Pijama o Mi Mala. Pero ha sido a partir de 2019 cuando ha cambiado el enfoque de su carrera y ha decidido cantar sus propias canciones.

¿Las últimas? Favorito y Por Primera Vez, dos temas que en menos de un mes se han convertido en éxito. Ahora, para conocerle mejor, el artista colombiano nos abre la cámara delantera de su móvil en la última entrega de #YoMeQuedoEnCasaConLOS40. Al otro lado se encuentra nuestro Charlie Jiménez

Lo primero de lo que hablamos es de Por Primera Vez, el tema que ha lanzado junto a su mujer Evaluna, cuyo videoclip fue rodado en su propia boda. Eso sí, la canción no fue escrita adrede para ese día: “La canción la escribimos en noviembre. Estaba con Evaluna y un par de amigos botando ideas. No estábamos pensando en que la canción sería la de nuestra boda. Empezamos a componer y cogió un carácter tan personal que decidimos que fuese para aquel día”. Un mes después del lanzamiento del vídeo, el tema ya suma más de 45 millones de reproducciones solo en Youtube.

Y es que Evaluna, quien también es cantante, es la musa de Camilo, la persona por la que escribe las canciones y quien le da la plena felicidad. De hecho, el cantante colombiano no entiende por qué va a poner en sus vídeos a otra persona haciendo de su pareja: “No hay una línea que borra nuestra vida personal de nuestra vida artística. No tiene sentido que yo pague a una mujer para que me abrace en un videoclip, porque no siento que es real”.

Disco en nada

Además, estos días el artista está aprovechando para ultimar los detalles de su primer álbum: “Estoy a punto de comunicar que voy a lanzar disco. Las mejores canciones que he escrito en mi vida están en él, por lo menos las que más me definen”.

Camilo también nos ha adelantado que habrá más de una sorpresa en el disco: “Este disco tiene un montón de pinceladas. Hay sorpresas inesperadas. Estoy escuchando sonidos y géneros que todavía no había visitado con mi música.”

Camilo también ha confesado que ha formado parte del proceso de creación del tema que tienen Juanes y Dani Martín, Los huesos, que sale este 9 de abril.

De hecho, el joven ha contado una pequeña anécdota del día en que conoció al cantante madrileño: “Está por salir la canción de Dani Martín con Juanes. Es una canción que escribí junto a ellos cuando conocí a Dani. Es el día que me dijo ‘Camilo, ese es el reloj más feo del mundo’. Es el reloj que encontré con mi padre en Dominicana cuando estábamos buceando y no puede dar la hora.”

Pero no es la única anécdota que tiene Camilo con artistas. El intérprete de Tutu nos ha confesado que comparte pasado con los chicos de Morat: “Yo estudié con ellos aromonía hace cinco años. Ellos me contaban lo que soñaban y yo lo que yo soñaba. Era muy bonito”.

“Mi bigote es más de Evaluna”

Aunque muchos estén aprovechando este confinamiento para cambiar de look, Camilo sigue fiel a su particular bigote, que ya se ha convertido en uno de sus sellos de identidad. Cuando Charlie le ha preguntado si tiene pensado hacerse algo en la barba para innovar estos días, el artista ha respondido entre risas con las siguientes palabras: “Este bigote pertenece más a Evaluna que a mí. Cuando le digo de hacer algo me dice que no. Ella dice que se casó conmigo por el bigote que el resto le da igual.”

De momento, aunque alguna vez ha pensado en quitárselo, no lo va a hacer: “En algún momento me dan ganas. El tema de la estética me crea como una prisión. El día que sienta que es por una presión, me lo corto. En este momento mi bigote me hace muy feliz, pero el día que no lo haga, chao”

Aprovechando el tiempo

Camilo está aprovechando estos días para reconectar consigo mismo. “Es muy fuerte lo que está pasando, pero yo estoy aprovechando el tiempo que estoy teniendo en casa para reconectar con algunas cosas. No me iría a ningún sitio”, ha contestado cuando le hemos preguntado en qué sitio le gustaría estar.

Además, estos días ha aprovechado para descubrir el maravilloso mundo de las películas de Disney Channel: “Ayer me vi Camp Rock. Pensaba que no me iba a gustar, pero cuando la vi me encantó. Me enamoré de Demi Lovato y de Los Jonas Brothers. También he hecho las coreografías de High School Musical”.