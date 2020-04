Así han reaccionado los espectadores al primer episodio de 'Veneno'

Desde el momento en el que se anunció la serie Veneno, el hype estaba absolutamente por la nubes. Una apuesta arriesgada, original y, para muchos, muy necesaria de la mano de los cineastas Javier Calvo y Javier Ambrossi, quienes ya se metieron a muchos en el bolsillo gracias a Paquita Salas o la película de La Llamada.

Por el momento, únicamente se ha podido disfrutar del primer capítulo de esta serie, ya que, la cuarentena también se ha "colado" en los planes de grabación de Los Javis, tal y como explicaba Ester Expósito, uno de los rostros que más ha sorprendido en esta producción. "Por la crisis sanitaria que estamos viviendo, se paralizó todo y no se pudo terminar de rodar, pero sé todo el trabajo y el amor que cada persona involucrada ha volcado en esta serie y estoy segura de que pese a todas las dificultades que han surgido, han hecho y seguirán haciendo magia con esta historia", aseguraba la actriz de Élite sobre Veneno. Aunque, esta no ha sido la única noticia triste con la que ha tenido que lidiar el equipo de la serie, ya que, su protagonista Isabel Torres, ha anunciado que padece cáncer de pulmón.

Eso sí, a nivel artístico, tan solo ha hecho falta una muestra de esta ficción para que las redes sociales se hayan rendido ante esta producción, calificándola, en muchas ocasiones, como obra maestra. ¡Casi nada!

Simplemente WOW con el 1er capítulo de #LaVeneno. El casting, la trama, el guión, la estética, el rodaje, los sentimientos... Una absoluta joya pic.twitter.com/YWcNSktUKY — Rubén (@rvbenbc) March 29, 2020

Sólo con el primer capítulo es suficiente para clasificar la serie como una obra de arte. Gracias a los Javis por dar visibilidad a temas como estos que aún, x desgracia, para muchos cuesta aceptar.#Veneno es una historia que merece ser contada.

Y menudo PEDAZO d reparto DIGOO❤️ pic.twitter.com/82TnOQeeHc — it’s corona bitch🦠 (@itscoronabitchh) March 29, 2020

Lo mejor de Veneno es que creímos que los Javis se tiraban a una piscina sin agua desde un trampolín de tres pisos. Pero con sus armas habituales, emoción, comedia y ningún resquemor hacia la cultura popular, demuestran que siguen creciendo como cineastas. pic.twitter.com/HrD7Ub8RSV — juanamita 🏳️🌈 (@Juanamita) March 29, 2020

Terminado el cap. 1 de #Veneno. Suponía que @javviercalvo y Javier Ambrossi sabrían contar con respeto la historia detrás de aquella elocuente Cristina Ortiz, pero su gusto y delicadeza al hacerlo sacude el alma y deja corta cualquier expectativa.

Impresionante. Qué ganas de más. pic.twitter.com/xp2gazfeh4 — Iván González (🏡 en casa) 🇪🇺 (@ivgoes) March 29, 2020

Los espectadores, además de quedarse boquiabiertos ante la presencia de Ester Expósito, también han celebrado las inesperadas apariciones de algunos rostros muy populares como cameos en la serie. Entre ellos se encuentra, Esty Quesada, más conocida como Soy Una Pringada; Han Wang, concursante de Gran Hermano 16; o, una de las más aplaudidas, la de la cantante La Zowi en la piel, nada más y nada menos que, de Sonia Monroy.

En definitiva, a juzgar por la enorme cantidad de comentarios positivos que acumula, todo apunta a que Veneno tiene todas las papeletas para convertirse en una de las series made in Spain de la temporada. Por lo que, los fans ya están cruzando los dedos para que el rodaje pueda continuar lo antes posible.

Una serie que se ha ganado los elogios de todos los que consideran necesaria la visibilidad del colectivo trans, justamente cuando el 31 de marzo, se conmemoraba esta día. Pero además, una producción que está marcando a sus propios creadores, tal y como Javier Calvo relataba en su Instagram: "VENENO es el proyecto más importante de nuestras vidas. (…) Un rodaje difícil, intenso, con muchísimas localizaciones, muchísimas noches, muchísimo frío, muchísimos personajes, muy complicado. Lo hemos pasado mal, por momentos, y muy bien casi siempre. Y lo que queda. Quiero agradecer a ese elenco de actrices y actores talentosísimas su entrega y su talento. Y quiero agradecer a Cristina, por tener la valentía de abrir camino cuando no había más que bosque, por tener que abrir ese camino a machetazos. Quiero que esta serie sea un éxito, más que ninguno de los proyectos que he hecho. No por mí, ni por Javi. Porque me gustaría que se demostrara que sí se puede. Que una mujer como Veneno puede ser la protagonista de la historia. Que un elenco maravilloso de mujeres trans que brilla, emociona y hace reír puede llegar a todo el mundo. Quiero que esta serie salga bien. Porque sé la apuesta que significa. Y estoy muy orgulloso por todas y todos los que han apostado por VENENO."

Y a ti, ¿qué te ha parecido la primera toma de contacto con Veneno?