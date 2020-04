El nuevo proyecto de Dua Lipa al que estamos todos invitados

Hace casi un mes que Dua Lipa publicó Break my heart, el último single que conocimos antes del lanzamiento de Future Nostalgia, su segundo disco de estudio, con el que ha conseguido su primer número 1 en la lista de discos de UK. El sample de Need you tonight de INXS sigue resonando en nuestras mentes sin que podamos sacarnos el estribillo de este temazo de la cabeza.

Con casi 50 millones de reproducciones en tres semanas ha repetido el éxito que la solista londinense conquistó con Don't start now y Physical. Y en las próximas semanas sonará aún más gracias al misterioso proyecto que acaba de desvelar en sus redes sociales y al que estamos todos invitados.

"Te necesito" escribía Dua Lipa para anunciar el que será el fan video de Break my heart. "We're inviting you to be a part of a very special performance of Break My Heart. If you sing or play an instrument, record yourself playing along to the track on headphones for the best result and put the link in the box below. If you've already recorded a cover submit that too! We're looking for the widest range of instruments including drums, horns, strings, percussion, and guitars" ("Te invitamos a formar parte de una interpretación muy especial de Break my heart. Si cantas o tocas un instrumento, grábate a ti mismo tocando la canción con auriculares y envíanos un link con tu mejor resultado. Si ya has grabado una versión, ¡mándala también! Buscamos la mayor amplitud de instrumentos incluidos tambores, instrumentos de viento, instrumentos de cuerda, percusión y guitarras".

Dua Lipa no ha establecido fecha límite para el envío de este material en sus redes sociales pero la oportunidad de formar parte de un videoclip de la artista británica va a ser un aliciente para que millones de sus seguidores en todo el mundo, incluido España, saquen el talento que llevan dentro.

Una bonita manera de ocupar el tiempo ahora que la cantante se encuentra confinada sin poder presentar en directo Future Nostalgia debido al aplazamiento de su tour que debía comenzar a finales de abril en España.

Dua Lipa confirmó además hace unos días que tarde o temprano podría comenzar a trabajar en su tercer elepé si las cosas siguen así: "Supongo que ahora mismo no estoy pensando realmente en el tercer disco, ¿sabes? Obviamente iba a estar de gira desde finales del mes de abril y ahora se ha pospuesto. Probablemente empiece a pensar en ese álbum más pronto que tarde porque tendré algo de tiempo para poder ir al estudio en algún momento cuando se pueda salir".

