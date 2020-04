Blas Cantó, sobre ‘Mi luz’: “Adoro a Pastora Soler, pero no me atrevía a dar el primer paso”

Blas Cantó es uno de los cantantes más queridos de nuestro país. Lo hemos visto crecer delante de nuestros ojos; primero formando parte del grupo Auryn y después triunfando en solitario. Este año se enfrentaba a uno de los mayores retos de toda su carrera: representar a España en el festival de Eurovisión. Lo hacía con el tema Universo, una preciosa balada pop donde el potencial vocal del artista era el principal protagonista. Por la crisis del coronavirus, el famoso certamen musical ha sido cancelado. Pero no pasa nada, Blas Cantó podrá vivir su sueño de representarnos el próximo 2021.

Estos días, Blas ha lanzado nuevo tema junto a otras de las grandes voces de nuestra industria: Pastora Soler. Se trata de Mi luz, una preciosa balada que no ha podido venir en mejor momento. Para hablar sobre ella, Blas se ha conectado a nuestro #YoMeQuedoEnCasaConLOS40 a través de Instagram Live. Al otro lado de la cámara, estaba nuestro querido Karin Herrero, que no se lo ha puesto nada fácil y no se ha cortado ni un pelo a la hora de preguntarle todo tipo de cosas.

Desde la casa de su infancia en Murcia, Blas nos recibe con vaqueros (nos ha reconocido que normalmente lleva el pijama todo el día): “Estoy confitado, como dice el padre de una amiga y es que estoy aprendiendo a hacer todo tipo de dulces”.

Mi luz, una colaboración de lo más esperada

Empezamos charlando sobre Mi luz, el nuevo tema con Pastora y que surgió antes de que empezase su aventura eurovisiva: “Viene de antes, incluso antes de mi anuncio de que participaría en Eurovisión. Adoro a Pastora Soler”.

Blas, que reconoce ser muy vergonzoso a la hora de pedir colaboraciones, reconoce que fue un gran alivio cuando ella le dijo de hacer algo juntos: “Yo nunca me atrevo a pedir nada porque soy muy vergonzoso, pero tenía muchas ganas de hacer algo con ella. Nunca me atrevo a dar el primer paso, en ninguno de los ámbitos de mi vida. Casi siempre lo dan y Pastora me lo pidió”.

Blas Cantó y su relación actual con los chicos de Auryn

Karin ha querido empezar fuerte la entrevista y le ha preguntado a Blas con qué miembro de Auryn no le hubiese importado pasar la cuarentena. El artista murciano, tras pensárselo unos segundos ha contestado que con Carlos Marco: “Hubiese sido un buen compañero. Creo que está en Madrid solo. Él es muy divertido y hace un montón de cosas. Además, sabe de todo”.

Otro con el que no le hubiese importado quedarse encerrado es con Dani Fernández: “Dani y yo nos conocemos desde la infancia y eso es un factor clave”. Por otro lado, cuando Karin le ha puesto entre las cuerdas haciéndole escoger entre uno de ellos para no pasar la cuarentena, Blas ha contestado: “Por incompatibilidad no sé, David. Creo que no tenemos los mismos gustos a la hora de estar encerrados en la casa. Pero a David no lo conozco mucho”.

Además, el cantante ha asegurado que siguen teniendo un grupo de WhatsApp por que a veces hablan, aunque reconoce que lleva tiempo en “barbecho”. “Hablo de mi relación con ellos en mi libro, así que ya sabes”, ha dicho al presentador de LOS40.

El mayor miedo de Blas Cantó

El pasado lunes, las chicas de Sweet California dejaron una pregunta para Blas: ¿Es de los que se visten o prefieren ir en pijama todo el día? El cantante se ha sincerado: “Yo nunca he dado el primer paso, casi siempre lo dan.”

La cosa se ha puesto seria cuando el cantante ha contestado a la pregunta de una seguidora que quería saber cuál es su mayor miedo: “No estar preparado para la pérdida de la gente de mi alrededor. Todos sabemos que cuando llega ese momento no somos tan fuertes.”

Pero no es la única intimidad que nos ha confesado gracias a las preguntas que nos han dejado sus fans en nuestras redes sociales. También nos ha dicho cuál es el peor hábito que tiene: “Me muerdo mucho las uñas, pero desde que empezó el Covid19, ya no lo hago. Es muy importante que los que nos mordíamos las uñas, lo dejemos. Ahora solo me arranco los dedos a pedazos.” ¡Mucho mejor, Blas!

El regalo más extraño de un fan

Blas tiene muy claro que es lo primero que va a hacer cuando salga de la cuarentena: “Volver a mi piso de Madrid y comprobar que no se ha desconectado la nevera porque se va todo el rato la luz y luego huele fatal”. Esperemos que no le haya pasado esta vez y que todo esté perfectamente.

Además, ha contestado sobre qué es lo más extraño que le ha regalado un fan. Y sí, nos ha dado mucha envidia: un viaje al extranjero con las fechas exactas. “A París y lo acepté porque me pareció muy bonito”, nos ha confesado.

Sin lugar a duda, Blas es toda una caja de sorpresas y no deja de sorprendernos años después de su debut en la música.