Sara Carbonero, irreconocible y “haciendo pucheros desde 1984”

Son de esas fotos que nos encanta poder mirar y comentar y que nos descubren el pasado de los famosos. Pero si ella misma no la hubiera subido en su perfil oficial de Instagram jamás habríamos sabido que se trataba de una jovencísima Sara Carbonero.

La imagen la publicó la presentadora hace apenas 24 horas para expresar su cansancio por el confinamiento al que nos está obligando esta pandemia. "#15díasmás #sinfinamiento #actitudpositiva #estotambiénpasará #seguroquemetirabalacoleta #felizdomingo #slowlife" fueron algunos de los hashtags que utilizó para acompañar una adorable imagen en la piscina con su flotador.

Nada moderno como ahora con forma de cocodrilo o de flamenco. Un flotador circular amarillo de los de toda la vida y una cara de tristeza y de querer echar una lagrimilla que ha enternecido a toda la red social.

"Haciendo pucheros desde 1984" escribía Sara Carbonero en su publicación. Obviamente no se refiere a que la fotografía fuera de ese año sino del año en el que nació. A juzgar por la imagen debía de tener 7-8 años aproximadamente.

La foto, además de recolectar una colección casi infinita de corazones de Ona Carbonell, José Toledo o Alberto Bueno ha traído muchos recuerdos a más de uno: "Ese flotador me teletransporta a una época maravillosa".

A Sara Carbonero parece que se le está haciendo cuesta arriba la situación aunque parece haber encontrado consuelo en la lectura de Jesús Terrés a quién cita en otra de sus publicaciones: "Intuyo que estamos pasando por todos los estados posibles estos días; desde el asombro a la esperanza y de la emoción al miedo, pero es que yo no quiero dejar de soñar, no quiero. Sé que debo priorizar necesidades y es exactamente lo que estamos haciendo, pero me ha costado una vida saber qué es lo importante como para mirar ahora hacia otro lado. Sé que el mundo se cae a pedazos pero es que yo no quiero reinventarme, volverme budista ni comprar aguacates ecológicos; no quiero hacer pan, memorizar asanas ni ser mejor que nadie —quiero comer cecina, coleccionar museos, soñar con Menorca y llenar los mapas de chinchetas; levantar la copa, brindar por los sueños imposibles y seguir pensando (ya lo hacía antes) que la vida es la piel erizada, nada más".

Y por si a la presentadora le hacía falta un buen apoyo, ahí está Iker Casillas para acompañarla en sus fotos de juventud. El portero, eso sí, un poco más reconocible a la izquierda de la imagen.

