La historia del dúo entre Michael Jackson y Madonna que nunca ocurrió

Michael Jackson era el Rey del pop, y Madonna es la Reina del pop. Tendría todo el sentido del mundo que ambos hubieran colaborado musicalmente. Pero eso nunca ocurrió, aunque a decir verdad, estuvieron a punto.

Jackson ya estaba siguiendo la carrera de la cantante a finales de los 80. Sin embargo, fue después de una actuación en concreto cuando se quedó boquiabierto con las dotes musicales de Madonna. Fue en la gala de los Premios Oscar de 1991, una de las ocasiones en las que aparecieron juntos y acapararon todos los flashes de los periodistas en la alfombra roja. Una estrategia de marketing más que inteligente para relanzar su carrera avivando los rumores de una posible relación entre ellos.

El artista vio a la ambición rubia interpretar Sooner or Later, la que ganó el galardón a mejor canción oificial por la película Dick Tracy. Fue una de las grandes actuaciones de Madonna, que se recordará para siempre, con un look muy semejante al de la actriz Marilyn Monroe.

A partir de ese momento, Jackson se empeñó en hacer una colaboración con ella, y escribió el tema In the Closet. Asociada desde el primer momento a la comunidad gay por su referencia al armario, en realidad era una canción de amor heterosexual.

Casi 30 años después de los hechos, el productor Kenneth 'Babyface' Edmonds ha descubierto la historia que hubo detrás de esta casi colaboración entre ambos.

Jackson le pidió a Madonna que escribiera algunas letras nuevas para la canción, y ella, siguiendo con la estela del estilo que estaba llevando, quería hacerla más provocativa. “Comencé a escribir palabras y a tener ideas, se las presenté y no le gustaron. Creo que todo lo que quería era un título provocativo y, en última instancia, no quería que el contenido de la canción estuviera a la altura del título", dijo Madonna años más tarde.

Michael Jackson y Madonna, en 1991. / Barry King/WireImage

A pesar de todo, finalmente ella aceptó participar en el vídeo siempre que se hiciera de una forma igualmente provocativa, y tuvo claro desde un princpipio cómo sería la idea perfecta. El clip de In the Closet debía presentarla a ella vestida de hombre y Jackson vestido de mujer. Según el biógrafo J. Randy Taraborrelli, la idea preocupó a Jackson, debido a la especulación que existía entre la prensa y los fans sobre su orientación sexual,.

Finalmente el artista no sólo declinó la idea, sino que prescindió de Madonna para esta colaboración, visiblmente molesto con ella por la sugerencia. Llegó a lanzar In the Closet como sencillo, pero la voz femenina que le acompañó no era la cantante de Like a prayer. Para sorpresa de muchos, esa voz fue la de Estefanía de Mónaco, que estaba haciendo sus pinitos en la música, e incluso llegó a número 1 de LOS40.

Debido a que el plan de Jackson para un dúo de Madonna fracasó, también tuvo que pensar de nuevo en cómo elaborar el videoclip. Fue la modelo Naomi Campbell la elegida finalmente para interpretar al personaje femenino, frustrando así el dúo entre los reyes del pop para siempre.