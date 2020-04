El emotivo recuerdo de Alejandro Sanz con Lucía Bosé

Alejandro Sanz es uno de los artistas españoles más queridos de la industria. Su naturalidad, sinceridad y acercamiento (además de su increíble talento para componer canciones) han cautivado millones de corazones (enteros, no partíos) a lo largo de los treinta años que lleva encima de los escenarios.

Nosotros, hemos vuelto a ser partícipes de esa luz que derrocha gracias a la última entrevista que nos ha concedido. Desde su nueva casa, el cantante madrileño le ha contado a Tony Aguilar todos los secretos de su nueva canción sobre esta situación que nos ha tocado vivir: El Mundo Fuera.

Pero no solo hubo tiempo para hablar de música, el intérprete de Mi Persona Favorita lanzó una reflexión sobre la gestión que están haciendo los políticos y con la que muchas personas estaremos de acuerdo. También nos hizo una playlist con las canciones más personales de su vida.

Durante la charla, también hubo un momento muy emotivo a la hora de hablar de Lucía Bosé, que falleció el pasado mes de marzo a causa del Coronavirus. Alejandro y Miguel Bosé han sido muy amigos, compartiendo escenario en varias ocasiones. Cuando Sanz se enteró de la triste noticia del fallecimiento de su madre, se puso en contacto con él: “Le escribí un mensaje diciéndole simplemente que le abrazaba fuerte. También que me tenía para hablar y que estaba aquí.”, empieza contándonos Sanz.

“No hablamos porque en ese momento él estaría recibiendo cientos de llamadas y de mensajes. Lo que él ha vivido es lo que miles de personas están viviendo todos los días”, continúa diciendo.

Sanz ha recordado aquel año que vivió con Miguel y en el que tuvo la oportunidad de conocer mejor a Lucía: “Yo estuve viviendo en casa de Miguel un año. Fui para una semana y me quedé un año. Me acuerdo que cuando estaba Lucía venían a buscarla y me decía ‘Dile que estoy en la China’”. Puedes ver el momento completo arriba.

Sin lugar a dudas, un momento muy emotivo que nos ha llevado a otra época y a lo divertida que era Lucía.

