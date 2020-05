Karol G, The Weeknd y Nil Moliner pueden conquistar el Nº1 este sábado

Hemos dejado atrás el mes de abril más extraño de la historia de la humanidad, y empezamos un mayo cargado de esperanza. Fiel a su cita de los sábados por la mañana, haga sol, llueva, truene o circule un virus por ahí, #Del40al1CocaCola os propone cuatro horas con todos los éxitos musicales del momento, la mejor radio y toneladas de energía positiva para llevar mejor la 40TENA. A las 10 AM (9 AM en Canarias), un millón y medio de oyentes se pondrán frente al receptor y esperamos que tú seas uno de ellos.

Ingrediente indispensable es la emoción por conocer el nuevo número uno de la lista, honor que desde el pasado recae en ese triplete hispano-mexicano-colombiano formado por Dvicio, Reik y ChocQuibTown con Dosis. ¿Repetirán en lo alto? Tendrán que verse las caras con otros artistas que también parten como favoritos.

Los cuatro primeros puestos están ocupados por canciones que ya han sido número uno: tras Dosis encontramos Blinding lights, de The Weeknd (#2), Tusa, de Karol G y Nicki Minaj (#3) y Don’t start now, de Dua Lipa (#4). La británica tiene dos temas entre los diez primeros, pues Physical está en el #7. Pero también podría haber relevo español en la cima, ya que en el #5 están Nil Moliner y Dani Fernández con Soldadito de hierro. Es altamente probable que de entre todos ellos salga el nuevo líder de LOS40.

El suspense por el destino de los candidatos no es menor. Esta semana dos hits internacionales pugnan por un hueco en el chart. Se trata de I’m ready, de Sam Smith y Demi Lovato, y Say so, de la rapera Doja Cat. Su pasaporte a la lista es el HT #MiVoto40, que debes usar en Twitter seguido del nombre de tu favorito para propiciar su entrada.

Completan el menú los votos en antena (902 39 40 40), que serán recompensados con el DVD o BluRay de Aladdin y el libro La red de Alice, de Kate Quinn; la sección La Máquina del Tiempo, en la que recordaremos canciones que fueron número uno esta semana hace cinco, 10, 15, 20 y 40 años; también os hablaremos del Día Internacional Contra el Acoso Escolar, que se celebra este sábado, motivo por el cual a las 18 horas en nuestro canal de YouTube y en Los40.com estrenaremos la película Nada será igual, de Víctor Antolí: un planazo de cine familiar para esa tarde.

