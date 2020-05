Rosalía comparte uno de sus posados más sensuales y muchos reaccionan con el mismo emoji

El mundo está en cuarentena y Rosalía no iba a ser menos. Eso sí, esta complicada situación que está descolocando al planeta entero, le ha pillado en Miami. Así que, está confinada lejos de los suyos, en casa de su nueva manager, Rebeca León.

Como muchos otros, ella también ha pasado por la fase de cambio de look. Eso nos ha permitido verla estos días más morena y con flequillo. La hemos visto ponerse la mascarilla para ir al super, montarse un karaoke o regalarnos algún que otro posado. Ha lanzado, incluso, un tema nuevo, del que pudimos hablar con ella. Y es que no se ha tomado unas vacaciones sino que está trabajando para crear nuevo material.

Uno de los últimos ha revolucionado las redes. Jugando con la posible censura de Instagram, ha publicado un casi topless que, si se ha quedado en casi, ha sido por la camisa, diseño de Jacquemus que lleva puesta. Inspirada en pinturas campestres (que ya estamos en primavera) y desabotonada que nos permite comprobar que, debajo, no lleva más que unas braguitas color carne.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ROSALÍA (@rosalia.vt) el 2 May, 2020 a las 1:04 PDT

Y no, no se ha transformado en su amiga Kylie Jenner, pero es inevitable hacer comparaciones. Despiertan casi las mismas pasiones. Desde luego, no han faltado reacciones al posado de la cantante. Muchas celebs han coincidido en el mismo emoticono.

Bella Hadid: 💛💛💛

Naomi Campbell: ♥️♥️♥️

Hiba Abouk: 💙

Paloma Wool: ❤️

Putochinomaricón: 🖤

Jon Kortajarena: ❤️❤️❤️

Cristina Pedroche: Trá trá 😍😍😍

Natalia Barulich: Eres ARTE ♥️

Brays Efe: Morí ⚰️

Nieves Álvarez: Maravilloso equipo @jacquemus y @rosalia.vt 👏🏻👏🏻👏🏻

India Martínez: Wooow ❤️ Camisa o gabardina? Jejej

¡NUEVA APP DE LOS40! YA DISPONIBLE PARA ANDROID E IOS. ¡DESCÁRGATELA YA!