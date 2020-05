Antonio Orozco agradece los 1200 minutos de buenas noticias que ha compartido con Alejandro Sanz, Cepeda o Pablo López

En esto de la cuarentena no hay reglas. Cada uno vive el encierro como puede y quiere y los hay que han decidido compartirlo con el resto del mundo. David Otero lo ha hecho a través de un diario de bitácora en el que iba descargando sensaciones y anécdotas de estos días. Y Antonio Orozco, por ejemplo, lo ha hecho montándose su propio programa virtual.

Todos los días, de lunes a viernes, a las 23 horas, pone en marcha un live en Instagram para el que ha estado trabajando varias horas a lo largo del día. Una forma de pasar el tiempo, entretener a los demás y, de paso, entretenerse a sí mismo, como nos confesaba él mismo.

Es consciente de que hay mucha gente que está viviendo esta extraña situación de la pandemia sola y no quiere olvidarse de ellos, por eso, uno de sus lemas es: “No queremos que estéis solos”. Reconoce que hay más gente pasando esto en soledad de la que podamos imaginar.

Empezó sin ninguna pretensión y ahora tiene una audiencia fiel que no para de crecer cada día y no puede más que sentirse agradecido: “1200 minutos de compañía, de risas, de cariño...de BUENAS NOTICIAS! Gracias a todos los amigos que se han sumado a la iniciativa y gracias a todos los que están por venir, sin vosotros no sería posible. Y sobre todo sin VOSOTROS los miles y miles que nos acompañáis cada noche, que me escribís mensajes, emails, que me enseñáis tanto cada día. GRACIAS por estar ahí porque yo soy afortunado por tener el altavoz, pero la voz que resuena es la vuestra ❤️ ..... No queremos que nadie se sienta sol@”.

En esta aventura que busca contar las buenas noticias que nos están dejando estos duros días que estamos viviendo, no ha estado solo. Amigos como Alejandro Sanz, Pablo López, Eva González, Cepeda, Antonio José o Jordi Alba han aceptado su llamada y han participado de sus encuentros protagonizando momentos muy divertidos y también emotivos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Antonio Orozco (@antoniorozco10) el 4 May, 2020 a las 11:18 PDT

Esta semana ya ha anunciado que Laura Pausini, Luis Fonsi, La Mala Rodríguez, Miriam Rodríguez y Ramón Mirabet, estarán con él y su ya imprescindible gorra con la que le vemos cada noche. Nos va a costar no compartir un rato con él cada día cuando lleguemos a la ‘nueva normalidad’ y acaben sus programas.

¡NUEVA APP DE LOS40! YA DISPONIBLE PARA ANDROID E IOS. ¡DESCÁRGATELA YA!