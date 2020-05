Niall Horan confirma la noticia que nadie quería oir

Liam Payne provocó hace casi un mes uno de los grandes terremotos musicales de este 2020 hablando de la posibilidad de regreso de One Direction en el año en el que la boyband celebraría su 10º aniversario. Pero Niall Horan ha confirmado la noticia que nadie quería oír: la reunión estaría cancelada.

"Tenemos la fecha del décimo aniversario a punto de llegar así que hemos estado hablando un montón durante las últimas semanas. Por el momento no sé qué es lo que se me permite decir. Más que otra cosa, ha sido algo genial estar juntos otra vez. Para escuchar un montón de voces de gente y ver viejo contenido y cosas distintas que no hemos visto desde hace mucho tiempo o no hemos visto nunca, es muy interesante" explicaba Liam Payne en su día sobre los preparativos de este retorno.

Pero la situación a nivel mundial ha cambiado de manera radical por culpa de la crisis de la pandemia provocada por el coronavirus Covid-19. Todo indica que Harry Styles, Liam Payne, Zayn Malik, Niall Horan y Louis Tomlinson han llegado al acuerdo de posponer un evento de esta magnitud ante la dificultad de poder prepararlo adecuadamente y la incertidumbre sobre el futuro de la música en directo en escenarios con entradas masivas.

Durante una videollamada con una marca de ropa deportiva de golf, el músico irlandés que formó parte de One Direction dejó claro que ahora mismo no es factible pensar en el retorno de la boyband en este 2020. "A veces parece que fue hace 10 años y otras veces que fue hace 50. Ya no habrá reunión, solo se habla mucho de eso en este momento por qué el décimo aniversario de la banda está ocurriendo este año. Una reunión con todos los miembros es una idea maravillosa, pero para llevarlo a la práctica se necesita mucho tiempo para organizarlo. Además no parece factible en este momento, por eso ya no realizaremos una reunión en este año" explicó el ahora solista.

Niall hablando sobre los rumores de una reunión por el décimo aniversario de One Direction. Me encanta lo directo que es, es casi un “no, siguiente pregunta”. pic.twitter.com/yvoGG9TZUe — Sonia | heartbreak weather ⛈💔 (@lunajcarranza) April 29, 2020

La crisis sanitaria y epidemiológica no es ni será el único obstáculo que ha tenido que afrontar la posible reunión de una de las boybands más queridas de todos los tiempos. El sí o el no de Zayn Malik también ha polarizado la opinión en torno a este tema. Todos parecían tener claro que pese a que el evento sería algo único en sus carreras, el primer miembro en abandonar 1D podría rechazar volver al grupo del que salió de manera no demasiado amistosa.

Además, su recién anunciada paternidad supondría un impedimento más para poder organizar un evento a escala mundial. Sea como fuere parece que habrá que esperar al 15º o al 20º aniversario para poder volver a disfrutar de su música en directo. Aunque también hay quien piensa que los miembros de la banda están echando balones fuera para rebajar la expectativa y dar la gran sorpresa cuando la pandemia baje.

