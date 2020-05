Nil Moliner y Dani Fernández se duchan juntos para cumplir la promesa que nos hicieron

El pasado sábado Tony Aguilar nos desvelaba en Del 40 al 1 el nuevo nº1 de LOS40, Soldadito de hierro de Nil Moliner y Dani Fernández. Una colaboración que les ha dado muchas alegrías.

Ambos han pasado por Yo Me Quedo En Casa Con LOS40 en esta etapa de confinamiento. El catalán charló con Cristina Regatero cuando su tema no dejaba de escalar posiciones en la lista de éxitos. Se vino arriba e hizo una promesa: “Es muy fuerte poder llegar al número 1. Si llego haría algo con Dani, ya que el vídeo está grabado en el mar, estaría bien grabarlo debajo del agua con una cámara acuática. Me hace tanta ilusión que cada vez que escucho que ha subido no sé qué hacer”, prometió en este live.

Finalmente, su tema llegó a lo más alto y le hemos recordado que tenía una promesa pendiente. Y parece que es un chico de palabra porque ha cumplido. Ha liado a su amigo para meterse juntos en la ducha, cada uno en la suya, que seguimos con el distanciamiento social, para cantar su hit.

“Dije en una entrevista con @crisregatero de @los40spain que si llegábamos a ser Num1 con Soldadito de Hierro, la cantaba debajo del agua con mi hermano @danifdezmusic .... RETO CUMPLIDO😬! (a falta de mar y de cámara subacuática siempre nos quedará la ducha) 😂♥️”, explicaba Moliner en sus redes.

“Mi amigo @nilmoliner se comprometió en una entrevista a que si llegábamos al Número 1 de @los40spain cantaríamos bajo del agua... y bueno, me he cogido mi traje de baño y lo hemos intentado hacer lo mejor posible!😂😂😂 Que os parece?”, compartía, por su parte, Dani Fernández.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Nil Moliner (@nilmoliner) el 6 May, 2020 a las 12:59 PDT

No podemos más que agradecerles que se hayan tomado esto con sentido del humor y nos encanta comprobar la ilusión de un artista cuando llego a lo más alto de la lista. “Es una locura escuchar mis canciones en la radio. No lo asumo aún, lo he dicho siempre. He vivido la parte del principio de llamar a la puerta de las discográficas y es duro. Y ahora ver cómo una canción como Soldadito suba en una emisora como LOS40 es una locura y me hace muy feliz”, le contó Moliner a Regatero.

Desde que pasó por los programas pre Eurovisión con sus composiciones, su popularidad no ha hecho más que crecer y la publicación de su álbum debut, Bailando en la batalla, no ha hecho más que confirmar su talento que, además, comparte con amigos como el ex Auryn. Ellos mantienen una bonita amistad gracias a la pasión que comparten por la música.

“Yo digo que es un hermano para mí porque en este mundo de la industria que es tan grande y a veces da un poco de vértigo, encontrar amigos de verdad, cuesta mucho. Dani es de esas personas que desde el minuto uno que le conocí es como mi hermano, nos hemos contado mil problemas. Hemos hablado de la industria, de cómo está, de quiénes somos, de qué vamos a hacer en un futuro…hemos tenido muchas conversaciones así que nos han unido mucho. Un día le dije ‘Dani, cántate una canción conmigo’”, nos contó en una entrevista. Y cantaron Soldadito de hierro.

Durante el live, Moliner no dudó en reconocer que le gustaría compartir la cuarentena con él, “sería brutal pero también sería peligroso”. De momento, nos quedamos con este buen momento que nos han dejado compartiendo ducha musical.

¡NUEVA APP DE LOS40! YA DISPONIBLE PARA ANDROID E IOS. ¡DESCÁRGATELA YA!