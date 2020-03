Nil Moliner estrena su versión de Peter Pan en ‘Yo Me Quedo En Casa Con LOS40’

Dani Fernández, Beret y Nil Moliner. Así hemos completado la primera trilogía de solistas nacionales que han participado en nuestros Live de Instagram #YoMeQuedoEnCasaConLOS40. En el más reciente conducido por Cristina Regatero, el de Sant Feliu de Llobregat reconoció "estar muy bien y muy mal a la vez. Necesito salir a hacer una cerveza como todo el mundo" y aprovechó el evento para dar una exclusiva a sus fans de LOS40 estrenando su nueva versión de Peter Pan.

Un cover que se estrenará a lo largo del día de hoy y que es una colaboración desde casa con un artista nacional: "Pense que no podía estar tantos días sin hacer nada. Para componer necestio imputs de fuera. Encerrado en casa no puedo componer. Asi que pense que podía volver a las andadas porque empecé haciendo versiones, y pensé que podía hacer versiones con colaboraciones. Ya tengo dos grabadas que las voy a colgar muy pronto y que son alucinantes. Los vídeos ya están hechos y son cada uno en su casa. Mañana sale el primero. No sé cómo llamarlo: covers desde casa o EP Yo Me Quedo en casa. Me lo estoy pasando muy bien".

Después de escuchar los primeros segundos de esta nueva versión del éxito de El Canto del Loco nos quedamos con las ganas de saber quién es su compañero de versión: ¿os imagináis que fuera David Otero o Dani Martín? Con otro Dani, en este caso Fernández, estrenó Soldadito de hierro una canción que está escalando imparable en la lista de LOS40. "Es muy fuerte poder llegar al número 1. Si llego haría algo con Dani, ya que el vídeo está grabado en el mar, estaría bien grabarlo debajo del agua con una cámara acuática. Me hace tanta ilusión que cada vez que escucho que ha subido no sé que hacer" le prometió Nil Moliner a Cristina Regatero.

El solista y compositor está viviendo con mucha emoción los primeros pasos de su éxito musical: "Es una locura escuchar mis canciones en la radio. No lo asumo aún, lo he dicho siempre. He vivido la parte del principio de llamar a la puerta de las discográficas y es duro. Y ahora ver cómo una canción como Soldadito suba en una emisora como LOS40 es una locura y me hace muy feliz. Empecé desde pequeño. Mi primer concierto digno fue en el bar de mi pueblo a los 11 años. Vendía mi maqueta por allí que había hecho en casa. Es gracioso porque el bar es el bar de mi pueblo y le tengo muchísimo cariño".

El Nil Moliner, en cuarentena

Con este Instagram Live #YoMeQuedoEnCasaConLOS40 pudimos saber cómo es el día a día de Nil Moliner pasando la cuarentena: "Me levanto, desayuno café y pan, hago ejercicio que es muy importante para la mente, tengo mi rato de escribir cosas, no canciones, cosas para proyectos que tengo en mente se cumplan o no, después hago música, hago momento vermut por Skype para tener una mentalidad de playita, como sigo componiendo y escribiendo... Le estoy dando a la creatividad para otros proyectos porque para las canciones necesito imputs: viajar, salir, furgoneta... Me planteé fabricar un perro con cartón porque veo a la gente paseando y cuando baje la basura pensé 'qué suerte'. Creo que mis vecinos están hartos de mí, no solo por las canciones sino también porque cuando hago skypes con mis amigos grito mucho y hago el tonto y están hartos de mí".

Entre cover y cover, llamadas y risas con amigos, Nil Moliner también está aprovechando para leer y hacer más cosas: "Me estoy leyendo Sapiens y me parece increíble. Lo recomiendo a todo el mundo. De animales a dioses. Recomiendo a la gente que haga ejercicio, que saque la basura... para no volvernos locos. Estoy haciendo tantas cosas que me saturo. Lo estoy haciendo todo. Hay cosas como que me gustaría aprender inglés pero ya lo haré".

¿Y si tuviera que elegir compañero / compañera de cuarentena? "Sería genial poder pasar la cuarentena con todos. Con Dani sería brutal pero también sería peligroso. Con Rayden, con Bely, con Manu... Sería a la vez que divertido muy malo (risas). Yo era muy fan de El Canto del Loco, entre otros. Siempre me gustaba la música internacional pero todos los grupos como El Canto del Loco, Fito, La Oreja de Van Gogh, Ska-P, Álex Ubago... Y me hace gracia porque cuando hablo con Dani o con David pienso que es una locura. Yo de pequeño era fan y ahora tienes amistad con ellos. A David le mandé una foto de cuando era pequeño con 12 años".

Deseando poder escaparse a los Pirineos catalanes con sus amigxs una vez se haya superado la crisis sanitaria, el catalán nos enseñó parte de su casa donde ha montado un estudio "ultra casero. Yo tenía mi estudio en el pueblo de al lado porque trabajo con más gente y decidimos no ir allí", su nevera en la que no faltan las cervecitas y el queso rallado (pero donde se le ha caducado alguna cosilla) y ese objeto tan especial para él: "El juego del Pongo es como un amigo invisible: regalar una cosa que nadie quiere y que piensas, ¿dónde lo pongo? No sé ni lo que és, si alguien sabe lo que es que me lo diga. Pero es algo muy emocional porque esta cinta es la de mi perro que murió hace mucho tiempo. Convertí un "Pongo" en algo muy emocional. Es feo pero emocional".

Hoy, 19 de marzo, #YoMeQuedoEnCasaConLOS40 tendrá como protagonista a Aitana. Para ella le dejó Nil Moliner esta pregunta: "Me encantaría hacer una canción con Aitana y le preguntaría que yo estoy preocupado por la gira y por si aguantaré la voz que estoy haciendo técnicas de calentamiento de voz y le preguntaría cómo se prepara ella antes de una gira así". ¡No te lo pierdas!