Lo nuevo de Charlie Puth es una colaboración con Lennon Stella

Charlie Puth lleva el último año de lo más ocupado: compositor, productor, colaborador y solista. A todas estas facetas hay que sumarle en este nuevo año el de participante en una banda sonora, un género en el que ya nos enamoró con su participación en Fast and Furious junto a Wiz Khalifa.

Lo nuevo del músico estadounidense es una colaboración con Lennon Stella para la BSO de la nueva adaptación cinematográfica del universo Scooby Doo. Summer feelings es el nombre de esta canción cuyo estreno está previsto para el próximo 12 de mayo. Tendremos que seguir esperando aún unos días para disfrutar de la nueva canción del intérprete.

Es la primera canción que podremos escuchar desde que el pasado año estrenara la trilogía de sencillos I warned myself, Mother y Cheating on you, canciones que nos pusieron tras la pista de un posible disco de estudio que sin embargo no termina de llegar. Hits que anunció a mediados de agosto y que pusieron fin a un año de silencio discográfico desde su Voicenotes (2018), su segundo álbum. Puth sigue componiendo como hemos podido ver recientemente en su Instagram.

Summer feelings no es la única colaboración que Charlie Puth tiene en marcha después de desvelar su proyecto conjunto con Zedd. El dj y el solista estadounidense habrían confirmado en sus stories de Instagram que una colaboración estaría en camino. En una captura de una de sus conversaciones que han hecho pública parecen disfrutar del resultado de su trabajo: "Estoy trabajando en ella ahora. Hahahahaha hermano. Esta mierd* es una jodid* locura. OMG. Tengo esa sensación con esta canción. Odio hacer hype con las cosas pero wow" escribía Charlie Puth. La respuesta de Zedd no se hizo esperar y fue tan directa como sencilla: "!!!!!!!!!!! TE LO DIJE".

En este tiempo, el solista también ha ejercido de compositor y productor en canciones como Harleys in Hawaii de Katy Perry o Love you anymore de Michael Bublé. Una agenda de lo más completa que esperamos que muy pronto llegue a la página en la que desvela toda la información de su tercer disco de estudio.

En el mes de enero de este año nos quedamos a cuadros cuando el artista dijo en sus redes sociales que había "desguazado" su proyecto musical porque le sonaba forzado y a que aparentaba "estar siendo demasiado cool".