¿Has encontrado todos los cameos en Stuck with u de Ariana Grande y Justin Bieber?

Probablemente ningún vídeo en la historia de la música había presentado semejante concentración de famosos por metro cuadrado como Stuck with u de Ariana Grande y Justin Bieber. Un clip que ambos artistas, representados por Scooter Braun, lanzaron de su colaboración solidaria con la que recaudan fondos para la First Responder Children's Foundation que está repleto de cameos. ¿Los has encontrado todos?

Para presentar este videoclip al mundo, Justin Bieber y Ariana Grande recurrieron a metraje casero. En el caso del canadiense todos sabemos ya el amor que profesa por su mujer Hailey Baldwin pero en el caso de la solista pocos conocían el nombre de la persona que ocupa ahora el corazón de la intérprete.

La solista de Boca Ratón (Florida, Estados Unidos) no duda en bailar, besar y abrazarse con Dalton Gomez, un agente inmobiliario con el que lleva saliendo varios meses según algunas informaciones. La familia de Ariana también se ha volcado con este Stuck with u y Frankie Grande y Joana Grande no pueden faltar a la cita.

Buenos amigos de ambas estrellas de la música tampoco perdieron la oportunidad de mandar sus vídeos para el estreno. Los primeros en aparecer son Ashton Kutcher y Mila Kunis. Michael Bublé y el actor Eric Stonestreet (Modern Family) recogen el testigo de la pareja dando paso poco después a Elizabeth Gillies. Gwyneth Paltrow luce bata delante de medio planeta y gracias al vídeo sabemos que Jaden Smith vuelve a tener sus populares rizos.

¿No has encontrado más? Pues sigue buscando porque las hermanas Kendall y Kylie Jenner también están. Stephen y Ayesha Curry brindan juntos en la canción y Kate Hudson no pierde la oportunidad de bailar con su pareja Danny Fujikawa derrochando amor como Chance the Rapper y su mujer Kirsten Corley.

¿Ya? ¡No! Guardábamos lo mejor para el final. El besazo de Demi Lovato y Max Ehrich que nos vuelve locos. En Stuck with u, el amor está en el aire.