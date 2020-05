Nacho García Vega y los 40 años de la Movida

La Movida se convirtió en una de las grandes protagonistas de los 80. El punto de partida fue un concierto homenaje a Canito aunque esta gran etapa de la música madrileña quedó oficialmente inaugurada con el concierto en la UPM al que acudieron más de 15.000 personas. 40 años después los ecos de aquella época siguen resonando en muchos escenarios de toda España.

Bandas de música llenas de innovación, moda, pintura, fotografía... arte en cualquiera de sus formas rebosaba por los poros de toda la capital. Un movimiento cultural a través del cual los jóvenes de la época mostraron sus ideas y su forma de expresión saboreando una nueva libertad. Alaska y sus diferentes proyectos, Los Secretos, Radio Futura, Loquillo y los Trogloditas, Hombres G y sobre todo Nacha Pop.

La formación de Antonio Vega, a quién recordamos hace unos días en el 11º aniversario de su fallecimiento, y Nacho García Vega fue responsable de algunos de los himnos más sonados de la movida. Con el líder de Nacha Pop hemos recordado el papel que tuvo la movida en esa época, el estado de salud de la movida en el 40º aniversario y el futuro para las generaciones venideras.

Ha coincidido la pandemia con el 40º aniversario de La Movida. ¿Estábais preparando algo especial para este aniversario?

De momento no. Estamos preparando la vuelta al directo en cuanto sea posible y preparando los temas para un nuevo álbum. Pero todavía no tenemos un papel importante en ese aniversario. Estamos siempre abiertos a cualquier propuesta y a cualquier colaboración. Sabemos que jugamos un papel importante en ese momento y dejamos una huella en esa generación que vivió la música de una manera tan apasionada y nos sentimos muy orgullosos de ello. Yo me siento muy orgulloso de formar parte de esa generación de los 80 que primero hacíamos las cosas y luego las pensábamos. Esa espontaneidad es irrepetible, esa forma sin prejuicios de hacer lo que te apetecía hacer es difícil que se repita de momento, así que orgullosos de formar parte de esa generación tan salvaje y tan apasionada.

¿Con qué grupos y artistas seguís manteniendo el contacto?

Yo creo que con todos. Hemos actuado en los últimos años con todos los grupos y todos los artistas y en las versiones actuales de esos artistas. Con Los Secretos, con los Hombres G aunque sean de una generación posterior un poco más joven, con La Unión, Loquillo, Danza Invisible, Los Rebeldes... Yo creo que va a seguir siendo así. De hecho hemos participado en muchos festivales que tenían ese perfil no sólo ochentero pero que sí tenía esa parte ochentera y en los que la gente disfruta de una manera indescriptible.

¿Crees que hay un revival de la movida? ¿Artistas y gente joven descubriendo a grupos de entonces?

Estos festivales dan la probabilidad de descubrir no solo un grupo sino a varios y creo que es un fenómeno que se da no sólo en España sino también fuera. La nueva ola de los 80 está muy viva en el corazón de mucha gente y gente muy joven en todo el mundo. Ves conciertos en grandes estadios de grupos de los 80 en Inglaterra, Francia, Alemania, Estados Unidos... Es una música que guarda un secreto indescriptible e indescifrable que tiene que ver con pasártelo bien de una forma muy directa y apasionada.

Este año se cumplen 40 años de la Movida Madrileña, así que queremos saber cuáles son tus canciones favoritas del pop-rock español. ¿Cuál es tu favorita? ¿Quién es tu cantante classic español por excelencia? #MúsicaContraElVirus #LOS40ClassicMejorPopEspañol pic.twitter.com/BSID6zZCJW — LOS40 Classic en casa 🏡 (@Los40Classic) April 24, 2020

¿Percibes que la influencia artística que supuso la Movida ha llegado hasta nuestros días?

En cierta forma, sí. Yo entiendo que la gente no pretenda imitar lo que ha sucedido antes aunque las influencias siempre te marcan. Creo que hay una parte de la música que nosotros hacíamos que ha dejado esa huella, esa inspiración, esa influencia en los grupos de ahora... Pero también creo que los grupos nacidos en los últimos 10 años intentan tener su sello propio y su identidad. Quizá en algún momento, echo de menos esa rebeldía, esa alegría intensa y eléctrica propia del rock and roll y del pop-rock potente con letras desenfadas. Quizá ahora tiene un tono un poco más intelectual, menos lúdico, de lo que fue antes el rock and roll en España, incluido el rock de los 50. Pero yo no soy de esas personas que piensan que cualquier tiempo pasado fue mejor. Si algún día empiezo a pensar así será que me estoy haciendo viejo. Yo creo que ahora hay gente que está muy preparada, tiene muchas cosas que decir, lo dicen a su manera y todo eso está de maravilla.

¿Cree que la movida podría repetirse? ¿Qué haría falta para que eso sucediera y cuándo podría suceder?

Eso sería muy bueno. Creo que sería diferente de esa primera movida. Pero eso significaría que hay una ola de gente que consigue emocionar al público como sucedió en nuestra época y que es capaz de dejar una huella y un sello en una generación o incluso en dos o tres... Conozco a gente en nuestros conciertos que van el abuelo con el nieto, ya no te hablo de padres e hijos, gente que entra en el camerino y nos presenta a su nieto y eso para nosotros es una maravilla. Conseguir eso sería fantástico para esos artistas que formaran parte de esa movida 2.0.

