Nacho García Vega: “Para quien es importante Antonio Vega, siempre está ahí”

Un 12 de mayo de 2009, la música española lloraba la pérdida de una de las voces más importantes de la música en España. Antonio Vega se marchaba dejando huérfanos a millones de amantes de su música que habían crecido, vivido, llorado y amado al son de La chica de ayer, El sitio de mi recreo o Se dejaba llevar. Canciones que son mucho más que himnos en nuestra escena musical.

El que firma este artículo tuvo la suerte de poder verle tocar en directo en el 40º aniversario de LOS40 un 17 de junio de 2006 delante de más de 50.000 personas en el que, probablemente, fue la semilla que germinó en el regreso de Nacha Pop Tour 80-08 Reiniciando. Su última gira de conciertos antes de que falleciera.

Como muestra de respeto y homenaje a su legado y a sus seguidores, Nacho García Vega recuperó el proyecto Nacha Pop media década después de su muerte. En el 11º aniversario del trágico día en el que perdimos a Antonio Vega hemos querido recordarle hablando con su primo, su amigo y su compañero de grupo y de escenario durante muchos años.

Dispuesto, amable y cordial, la voz de Nacho García Vega muestra al otro lado de la línea telefónica todo el cariño, la admiración y el respeto que sentía, siente y sentirá hacia Antonio. También ese punto de nostalgia y tristeza por haber perdido a su alma gemela pero siempre desde la alegría de haber hecho (y seguir haciendo) historia en la música española.

Para nosotros, y especialmente para mí, es una presencia constante Antonio y me gusta que sea así.

LOS40 Lo primero de todo: ¿Cómo estás? ¿Dónde te ha pillado esta situación?

Nacho García Vega: Estoy bien y mi familia está bien, también. Estoy en mi casa desde donde llevo viviendo el último año, fuera de Madrid. No tengo todo el material que me gustaría para trabajar en las mejores condiciones (guitarras, amplificadores...) para grabar pero tengo lo suficiente para poder seguir trabajando. Estoy haciendo que el tiempo merezca la pena buscando formas de utilizar el tiempo, aprovechando para estudiar, leer y otras cosas que no tienes tiempo de hacer en una vida normal.

¿Cómo estás viviendo este 2020 tan atípico?

Nadie esperaba un año como este. Nos ha pillado en un momento muy alto en nuestra carrera profesional en Nacha Pop. Teníamos 17 actuaciones ya firmadas entre marzo y septiembre, la mayoría se han cancelado y algunas se pospondrán para más adelante pero no sabemos si se podrán hacer algunas entre agosto, septiembre y octubre. Con mucha cautela porque no sabemos dónde estamos realmente. Yo creo que nadie está preparado para algo así y nunca es un buen momento para que suceda esto. Para los músicos es muy mal momento porque es uno de los sectores que se ve más afectado sobre todo para los que han tenido que cortar de cuajo y no tienen perspectivas de volver a corto plazo en directo. A todo el mundo nos ha pillado en mal momento de alguna forma aunque personalmente no me puedo quejar porque estoy bien.

Supongo que llegada esta fecha de mayo cada año, uno recibe más llamadas de las habituales para recordar a Antonio Vega. ¿Se sienten de manera diferente estos días con respecto a otros años por la situación tan peculiar de tener que estar en casa sin poder tener contacto con muchos seres queridos?

Se nota en todo. Todo se diluye y se transforma un poco. Pero ahora también tenemos más tiempo para pensar en fechas, en personas que hemos perdido, evaluar lo que significaron en nuestra vida, lo que han representado y el papel que han jugado en tu vida. Tenemos así la posibilidad de darle más valor e importancia. A veces en una vida más estresada le damos menos importancia a cosas que han sido vitales. En cualquier caso, yo recuerdo a Antonio todos los días del año. Es una fecha importante pero en mi vida es una fecha diluida porque le tengo presente en todos los sentidos. Lo que es importante es echarle de menos y eso cualquier día del año puede suceder.

¿Y cómo crees que la gente debería recordar a Antonio?

Sus fans y la gente que le siguió su carrera musical tanto con Nacha Pop como en solitario, creo que le tienen muy presente porque ha significado mucho en sus vidas. Para mucha gente la música es una parte importante de sus emociones y sus vivencias y Antonio representa mucho. Y creo que no necesitamos impulsarlo más porque ya de por sí es enorme. A veces me han preguntado si Antonio está mitificado por el hecho de habernos dejado. Yo creo que eso es absurdo. Su carrera y su música responde por sí mismo a esa pregunta. Para quién es importante Antonio, siempre está ahí y echarle de menos te puede sorprender cualquier día. En el grupo juega un papel importante con su repertorio, con su presencia en alma, en recuerdos, en anécdotas vividas. Para nosotros, y especialmente para mí, es una presencia constante Antonio y me gusta que sea así.

A nivel compositivo, ¿crees que en la última década ha habido alguien que se haya podido asemejar a la figura que fue Antonio?

Yo creo que en el panorama pop, verdaderamente pocos. Se le puede comparar con Camarón de la Isla o con alguna gente que aún no nos ha dejado afortunadamente pero en la escena musical del pop en España muy poca gente puede optar a esa huella, a esa importancia y ese peso que ha dejado Antonio. Yo me siento muy feliz con eso y yo me siento parte de esa historia y de esa importancia porque nos complementábamos de maravilla y nos entendíamos como pocas parejas se han entendido musical y sentimentalmente. Antonio fue, cronológicamente, primero mi primo carnal, luego fuimos buenos amigos y colegas y luego nos hicimos compañeros de grupo. Quizás a quién más echo de menos es al colega que Antonio era para mí con el que me entendía casi sin palabras, sólo con la mirada sabíamos los dos lo que pensaba el otro.

Nacha Pop estuvo muchos años en silencio discográfico hasta Efecto inmediato. ¿Va a haber continuación o estás trabajando para algo en solitario o componiendo o produciendo para alguien?

Estamos trabajando para un nuevo álbum de Nacha Pop. Creíamos que podríamos tenerlo para 2021 y ahora con más probabilidad será 2021 o 2022. Estamos muy en contacto la gente del grupo, trabajando, componiendo y con muchas ganas de continuar la aventura que iniciamos 5 años después de que falleciera Antonio cuando regresamos con Nacha Pop. Hemos hecho casi 120 conciertos para 600.000 personas en estos últimos 5 años. Gente que sale empapada en sudor y que sale con una sonrisa en la cara de haber vivido algo muy intenso y con Antonio muy presente.

¿Y cómo imaginas que serán en el futuro los conciertos?

Creo que en una primera época van a ser raros. Yo no me imagino a los artistas haciendo masivamente conciertos sin público. Se pierde una parte esencial de lo que es un concierto en el que tienes una interactividad con el público que para mí es esencial. Yo necesito escuchar el aplauso de la gente, los gritos con los nombres de las canciones... Todo eso para mí forma parte del concierto y te condiciona para que sea de una forma o de otra. Si se pierde eso me cuesta creer que a través del streaming se pueda tener esa misma intensidad y pasión en el escenario. Habrá una primera época en la que tendremos que adaptarnos todos pero confío en que dentro de poco podamos a vivir los conciertos como lo hemos hecho siempre. A la gente le gusta estar cerca unos de otros y para estos momentos eso es un problema. A la gente le gusta comentar entre canción y canción, a las parejas les gusta mirarse a la cara, se dicen cosas, se sienten, intentan descubrir antes que el otro la canción que está empezando... Son cosas de ir en grupo con amigos o amigas. Soy optimista, moderadamente, y creo que dentro de poco volvamos a cómo eran los conciertos antes.

