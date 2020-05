Ariana Grande tiene una colaboración con Doja Cat

Ariana Grande ha dejado un largo listado de titulares durante su última entrevista con Zane Lowe para Apple Music. Entre los más importantes que tiene una colaboración grabada con Doja Cat que aún no se ha estrenado.

"Estoy obsesionada con ella. Me encanta. Pude trabajar con ella a comienzos de este año en esta canción que quiero guardar para cuando sea el momento adecuado lanzarla. Me encanta su personalidad y lo que aporta a la escena musical. Es un soplo de aire fresco. Creo que es brillante y tiene mucho talento. Escribimos la canción juntas a finales de 2019 y cuando se la mandé me escribió diciéndome: 'zorra, me encanta, estoy en la ducha' ha explicado la intérprete.

De momento la solista de Boca Ratón (Florida, Estados Unidos) no ha confirmado el título de esta canción ni tampoco una fecha estimada para el lanzamiento por lo que lxs fans de dos de las artistas más de moda del momento tendrán que seguir esperando para poder disfrutar de este espectacular dueto.

Se trataría de la tercera colaboración desvelada en apenas un par de meses después de que conociéramos que Ariana Grande formará parte de Chromatica, el nuevo disco de Lady Gaga, y de que estrenara su canción con fines solidarios Stuck with u con Justin Bieber.

Pese a que la intérprete ha demostrado siempre estar abierta a cualquier composición, lo cierto es que durante esta entrevista ha reconocido que no está enfocada en la creación de un nuevo álbum de estudio en estos momentos de confinamiento.

"Es un gran momento para crear porque estás encerrada con tus pensamientos así que creo que tienes un extra de inspiración para tu creatividad. He estado haciendo algunas cosas, un montón de cosas pero mi cabeza no está enfocada en eso ahora mismo. Tampoco he tenido una casa preparada para ello hasta hace poco. Además hay que recordar que hay vida ahí afuera además de trabajar y que hay que dejar el ordenador en algún momento. Realmente no me siento muy confortable si publicara un disco ahora porque hay gente que ha perdido sus trabajos y lo está pasando muy mal. Es un momento muy complicado para ello" incidió Ariana Grande.

"I miss making things can’t wait to get back to work but for now let’s stay inside pls." ("Echo de menos hacer cosas, no puedo esperar para volver a trabajar, pero por ahora, por favor quedémonos en casa por favor") escribió hace tres meses cuando estrenó el único fragmento de una canción inédita que hemos podido escuchar hasta ahora antes de Stuck with u.

