Ariana Grande adelanta su nueva canción en las redes

La creatividad de los músicos se está convirtiendo en pieza clave para que millones de personas en todo el mundo puedan entretenerse y distraerse mientras dure el confinamiento. Una de las últimas artistas en estrenar una canción inédita ha sido Ariana Grande.

A través de sus perfiles oficiales en las redes sociales, la solista de Boca Ratón (Florida, Estados Unidos) ha presentado 45 segundos de una balda R&B que de momento no tiene título oficial pero cuyo sonido nos ha recordado a otra de las grandes voces del género: Mariah Carey.

"I miss making things can’t wait to get back to work but for now let’s stay inside pls." ("Echo de menos hacer cosas, no puedo esperar para volver a trabajar, pero por ahora, por favor quedémonos en casa por favor") escribía la intérprete en el mensaje que acompañaba el estreno de su nuevo tema inédito.

Una recomendación en la que sigue insistiendo Ariana Grande después de haber escrito bastante cabreada hace unos días: "Vuestra maldita clase de yoga hip-hop puede esperar, os lo prometo. Sigo escuchando a una sorprendente cantidad de gente decir que "esto no es un asunto importante" que "estaremos bien" o que "tenemos que seguir con nuestras vidas" y eso es algo que me está volviendo loca. Entiendo que os sintiérais así semanas atrás pero por favor leer sobre lo que está pasando. Por favor no os hagáis los ciegos. Es increíblemente peligroso y temerario tomarse esta situación a la ligera. Los de la mentalidad del "estaremos bien porque somos jóvenes" estáis poniendo en un grave peligro a gente que no es joven o menos saludable. Sonáis estúpidos y como unos privilegiados y necesitáis preocuparos más por los demás. Cuanto antes".

Después de estrenar cuatro nuevas canciones para la banda sonora de Los Ángeles de Charlie, de preparar un disco en directo de su más reciente gira y de haber estrenado un par de discos en los dos últimos años (Sweetener y Thank u, next) parece poco probable que en el horizonte próximo de la solista esté un nuevo álbum de estudio pero nunca se sabe.

Y más en estos tiempos de incertidumbre en la que, como decíamos, los artistas están aprovechando su confinamiento para dar rienda suelta a su creatividad con canciones de todo tipo y condición. Bono, Alejandro Sanz, Melendi o Rosalía han sido algunos de los artistas que han estrenado nueva canción en el último mes.