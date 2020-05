Katy Perry se rodea de efectos especiales cantando por primera vez ‘Daisies’

El pasado viernes, 15 de mayo, Katy Perry lanzó el primer single de su quinto álbum de estudio: Daisies. Se trata de un sencillo pop a medio tiempo donde la californiana vuelve a sus orígenes musicales, dejando de lado el rollo más disco con el que había experimentado en Witness y acercándose más al sonido de sus últimos singles como Never Really Over o Never Worn White.

De hecho, durante estos días, Katy también anunció la fecha de lanzamiento de este nuevo álbum: nada más y nada menos que el 14 de agosto.

De este modo, el pasado viernes pudimos ver el videoclip de Daisies, donde aparece la artista desnuda luciendo embarazo. En plena naturaleza, la californiana se funde entre la hierba y las flores.

Pues bien, este domingo, Katy Perry interpretó por primera vez Daisies. Lo hizo en el programa American Idol, donde participa como jurado, con una puesta en escena espectacular donde el verdadero protagonista era el escenario cambiante.

“Empecé en el escenario de American Idol y terminé en un nuevo mundo gracias a esta nueva tecnología que no se había visto nunca antes en la televisión”, ha asegurado la artista en su cuenta de Instagram junto a un fragmento de la actuación.

Y es que, tal y como dice la intérprete de Firework, el escenario del programa se convierte en un lugar totalmente distinto a ojos del espectador. ¡Y es que es una auténtica pasada gracias a los efectos especiales!

No hay duda de que Katy Perry es la reina del espectáculo y que, tras más de una década en la industria de la música, sabe como seguir sorprendiéndonos.