Alejandro Sanz confiesa a qué no logra adaptarse en esta ‘nueva normalidad’

Alejandro Sanz es uno de los artistas que no se han quedado de brazos cruzados durante esta cuarentena. Fue de los primeros en ofrecer un concierto online con su amigo Juanes. Luego llegó su canción inspirada en la realidad que estamos viviendo y, ahora, está centrado en la película para la que ha pedido la colaboración de todos para encontrar las mejores historias.

Es lo que tiene ser na mente inquieta y creativa como la suya, que no puede tomarse un respiro. De alguna manera había que suplir los conciertos de una gira que ha tenido que aplazar un año.

Por lo que hemos podido ver en redes, no lleva del todo mal esto del confinamiento. Tendrá como todos, buenos días y malos, pero, en general, demuestra conservar el sentido del humor que le caracteriza.

Eso sí, no todo es de color de rosa y hay algo que le está costando sobre manera. “Como especie somos capaces de adaptarnos a situaciones adversas. Pero no a todas”, aseguraba en redes. Y la imagen de la videollamada que mantiene con su hija Alma deja claro a qué se refiere.

Estamos en momentos de compartir en familia. Muchos padres están pasando con sus hijos más tiempo que nunca y eso está cambiando las prioridades de muchos que se están dando cuenta de que la rutina diaria no siempre nos permite valorar y disfrutar de lo más importante.

Más complicado es para las parejas que están separadas porque no están pasando todo este tiempo con sus pequeños. Está claro que Alejandro echa de menos a los suyos. No ha faltado quien le ha dado la razón como Elia Galera que aseguraba que “no, a esa falta de piel con piel no se acostumbra uno @alejandrosanz 😘🙌🏻”.

“Sí que hay Planeta B porque la Tierra siempre sobrevive. Lo ha hecho durante miles de millones de años. Lo que no hay es especie humana B”, compartía Carme Chaparro.

