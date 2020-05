Leiva sobre beber en cuarentena: “Me tengo que poner límite”

Leiva ha celebrado su 40 cumpleaños metido en su estudio de grabación para componer y grabar una de sus canciones más personales: La estación eterna. De ella habló con Jesús Taltavull en LOS40 En Casa.

El vídeo de este nuevo tema no abandona la lista de tendencias en youtube desde que lo compartió el pasado 20 de mayo y es que hay mucha gente que ha empatizado con él.

Las imágenes nos muestran la normalidad de lo que están siendo sus días de encierro que no difieren mucho de los del resto de los mortales. Quizás ahí esté una de las claves de la buena acogida.

Sus grabaciones, entre otras cosas, nos permiten apreciar su afición al vino ya que nos deja verle abriendo varias botellas. Y es que, en esta cuarentena, con los bares cerrados, la bebida ha pasado a llenar los estantes de muchas casas.

Jennifer Lawrence confesaba hace unos días que ella empezaba a beber vino a partir de las seis de la tarde pero que una hora antes empezaba a calentar con cerveza. Leiva, sigue un hábito parecido.

“Me tengo que poner límite”, confesaba sobre su afición a beber vino, “a las 8 de la tarde me tomo una cerveza y luego siempre abro una botellita de vino. Unos días con más carrerilla y otros menos, pero es un momento del día que yo necesito”.

Se ha convertido en un ritual de sus días, pero no por estar en cuarentena sino porque le sienta bien. “No tengo hiperactividad diagnosticada, pero probablemente la tenga. Tengo una actividad mental muy fuerte y llegado a un punto me equilibra mucho y me sienta muy bien. Por la noche siempre abro un vinito y me sienta muy bien. Por la noche siempre abro un vinito”.

No quiere servir de ejemplo y por eso asegura que, “no lo recomiendo porque no es una cosa que está bien recomendar, pero a mí me sienta bien”. Pues eso Leiva, a tu salud.