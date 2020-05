Las emotivas palabras de Leiva sobre Michael Robinson: “Me puse especialmente triste”

Leiva acaba de publicar La estación eterna, una canción que grabó el día de su cumpleaños y que relata cómo es su vida en cuarentena. Estuvo hablando de ella con Jesús Taltavull en LOS40 En Casa y nos desveló muchos detalles. Uno de ellos tiene que ver con Michael Robinson.

Leiva reconoce que está muy conectado a la actualidad, casi de un modo obsesivo. “Tengo cierta adicción a leer el periódico. Como que digo con la boca muy llena que no tengo adicción a las redes sociales porque no las tengo en el teléfono, pero sí tengo adicción a leer el periódico y he tenido que dosificar un poco porque te provocaba mucho desaliento la situación. He reducido mi dosis de realidad para poder sobrevivir”, confiesa.

Pero hay noticias que no pasan desapercibidas y una de ellas fue la muerte del comentarista deportivo que él menciona en la canción. Se enteró de su fallecimiento escuchando la radio y le causó un gran impacto.

“Le tengo especial cariño a este tipo porque hacía uno de mis programas favoritos. Hace un par de discos había una canción en la que menciono Informe Robinson porque me encantaba. He tenido la suerte de coincidir con él en la SER y teníamos una conexión. Representaba algo muy guay en el deporte, era un elemento conciliador y un tipo que se ríe de sí mismo y me rompió un poco el corazón, me puse especialmente triste porque le tenía mucho aprecio”, contó sobre la relación que tenían.

Un guiño en su canción que le emociona: “A mí me gustan mucho los contadores de historias, tengo admiración por alguien que sabe contar bien una historia, una anécdota, un chiste, alguien que cuando habla se apodera de la situación, me produce mucha admiración. Él era un super contador de historias y me encanta poder haber extraído un versito de un día tan triste y hacerlo dejado para el recuerdo”.