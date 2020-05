Así suena la colaboración de Rosalía y Travis Scott

Desde que se dispararon los rumores de colaboración entre Rosalía y el rapero, sus seguidores no han cesado en su lucha por escucharla. En una entrevista con LOS40, desveló que pronto iba a dar vida a un proyecto junto a un artista norteamericano. No quiso adelantar mucho más, aunque pudimos conocer su nombre días posteriores: Travis Scott.

Ahora parece que el deseo de sus seguidores está muy cerca de hacerse realidad. Después de lanzar Dolerme, la catalana los ha sorprendido con la publicación de un avance de esta canción a través de su cuenta de Instagram. En él, Rosalía, desde su casa en Miami, interpreta el tema a cámara con mucho flow y luciendo unos brillantes dientes de oro.

En los escasos segundos que nos ha ofrecido podemos escuchar los sonidos latinos en la base del tema, acompañados de los versos de la artista y de las palabras en español del rapero. Todo apunta a que pronto escucharemos un himno de ritmos del moombahton que no tardarán en levantarnos de la silla. Aunque aún tendremos que esperar para conocer su fecha de estreno.

SE VIENE FORTÍSIMO EL ROSALIA X TRAVIS SCOTT QUE LO SAQUEN YA pic.twitter.com/EDO6qEgtjB — ☄️☄️☄️ (@_vtXO) May 22, 2020

Travis Scott no es el único artista que ha estado ocupando el tiempo de nuestra protagonista, por lo que tampoco será la única colaboración que podremos escuchar muy pronto. "Durante estas dos semanas he trabajado en la colaboración con Billie Eilish. Creo que está casi terminada. Ayer acabó con los arreglos. Siento que la producción y el sonido ya están. Falta que Billie me envíe su voz y las ideas que tenga para el tema, porque ya está casi", asegura.

Lo cierto es que no es la primera vez que Travis y Rosalía unen sus voces en un mismot rabajo. Ya lo hicieron en 2019, en concreto, en el remix de Highest In the Room del álbum del norteamericano, y claro, no tardó en convertirse en un éxito. ¿Cuántas reproducciones crees que alcanzará en las primeras 24 horas su nueva colaboración con el ex de su amiga Kylie Jenner?