¿Por qué Jordi González ha cerrado sus redes tras ser sustituido en Supervivientes?

"Si no se expresa, la gratitud no vale nada. Quiero dar las gracias de corazón a Paolo, Manolo, Jaime, Paco, Pedro, Alfredo, Ángelo, a Cristina...por la confianza que han depositado en mí". Esas fueron las palabras con las que Jordi González se despedía el pasado domingo de las galas de debate de Supervivientes.

Según informaba Formula TV, el popular presentador iba a ser sustituido para los últimos debates por Sonsoles Ónega con efecto inmediato y este mismo fin de semana será ya la que conduzca el programa de Telecinco.

Pero el relevo de las cámaras ha tenido otros desconcertantes episodios fuera de los platós ya que Jordi González ha cerrado todas sus redes sociales si bien es cierto que su última publicación fue hace un par de meses. Nadie entiende la situación.

Alguien sabe que ha pasado con Jordi Gonzalez? — Andy Villalba ✈ (@andyvillalba_) May 27, 2020

Y no hay un ambiente mejor para que las teorías conspirativas se desarrollen que los acontecimientos que no se pueden explicar. Más allá del debate entre los seguidores de Supervivientes sobre si Jordi tenía más o menos interés (no es el primer año que ejerce estas funciones), su desaparición general ha hecho estallar los rumores.

"Aquí ha pasado algo gordo", "Aquí paso algo, muy raro todo" o "Me da que se va de Mediaset" fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer en las redes sociales tras conocerse la sustitución y el cierre de las redes sociales.

Antes de marcharse, Jordi González tuvo en directo unas palabras muy cariñosas con Lara Álvarez, antes de que regresara a España: "Déjame que dé las gracias al equipo de Bulldog TV en Honduras y en España, al equipo de Telecinco aquí y a ti, porque es fantástico trabajar contigo y haces un trabajo sensacional día a día en primera línea. Gracias por tu fuerza, tu simpatía, tu energía, por tu sensibilidad… todo el mundo debería trabajar contigo, Lara".

Jordi González ha cerrado su cuenta de instagram. 🤔 — Miquel (fase 1️⃣ en casa🏡) (@miquellebrel) May 27, 2020

De momento, por su boca lo último que escuchamos fue "Ha llegado el final de este capítulo 14º de Conexión Honduras. Yo os digo muchas gracias y nos vemos… más pronto que nadie".