Ana Mena, feliz con el éxito de ‘Se Iluminaba’, su colaboración con Fred de Palma

Ana Mena echa de menos el trajín del trabajo, ir de aquí para allá, currar sin parar en el estudio y cantar sobre los escenarios, pero reconoce que la cuarentena le ha venido bien para descansar y pasar más tiempo con su familia, conocerles a ellos mejor, si cabe y también a sí misma.

La malagueña ha conseguido convertirse en el número 1 de la Lista 40 con Se Iluminaba, la colaboración con el rapero italiano Fred de Palma, que está triunfando tanto dentro de nuestras fronteras como en Italia como Una volta ancora. "Nunca imaginé que pasaría directamente del 6 al número 1", ha manifestado a nuestra compañera Nallely Capellán durante su encuentro LIVE con LOS40 Urban.

También ha contado cómo recibió la noticia. "Estaba en la terraza con mi padre. Estábamos 'picoteando algo' y tenía la radio puesta... y no decían Se Iluminaba -ni en el número 4 ni en el 3-. Estaba ya de los nervios diciendo: 'madre mía que no la dicen', y al final ya me llamó Tony Aguilar y qué fuerte, qué alegría más grande. Lo celebramos y mi padre se emocionó un montón", ha relatado, dando las gracias siempre a sus fans.

Por supuesto, hemos querido saber cómo surgió esta alianza ítaloespañola. "El equipo de Fred contactó con el mío en 2018 para hacer D'Estate non vale. Tuve que enviarle una nota de audio por WhatsApp cantando el estribillo para saber qué tal me quedaba, porque yo no sabía italiano. Me acuerdo que como no tenía ni idea me puse el estribillo en el traductor de Google palabra por palabra con el altavoz para saber cómo se pronunciaban y hasta que no me lo aprendí de memoria no mandé aquel audio", recuerda la artista sobre esta inesperada colaboración que le ha traido tantos éxitos.

Su faceta como actriz

Además de cantante, Ana Mena es actriz desde que tenía 11 años. Ha confesado que echa de menos su faceta actoral pero que, ahora mismo, está "completamente focused en la música", ya que ahora la música se ha convertido en un ben de consumo efímero y fugaz y hay que estar lanzando singles cada cierto tiempo (no como antes que se podía sacar, a lo mejor, un disco al año).

Admite que le gustaría volver a actuar siempre que lo pueda compaginar con cantar, ya que los rodajes suelen ser procesos que se alargan durante meses; no solo la grabación en sí, sino también la preparación de guion.

La Pared, su colaboración con Dellafuente

"Fue una bonita fusión entre estilos y una buena representacion de Andalucía", afirma la malagueña sobre La Pared feat. el granadino Dellafuente, la cual se ha convertido en su canción favorita. "Me representa en el sonido (que fusiona nuestras raíces andaluzas y el R&B que he crecido y me encanta), en la historia, en la letra...".

Sin lugar a dudas, la joven de 23 años ha demostrado tener un registro muy versátil: igual canta un reggaeton que nos hace mover el culo en la discoteca, que se atreve con el italiano o estrena una balada sensiblona que hace que se nos salten las lágrimas. "Si hago lo mismo, me canso. Tampoco me gustan las etiquetas. Creo que la música cada vez más abarca más cosas y hay menos prejuicios", ha dicho sobre este asunto.

Por tanto, está abierta a trabajar con cualquier tipo de artistas. Desde Morad hasta Alejandro Sanz, pasando por La Mala Rodríguez ("me fliparía, es un icono"). En un plano internacional, le gustaría trabajar con Wos, Duki, Guaynaa o John Mayer.

Con Omar Montes repitiría mil veces y, ha revelado que su versión remis de Como el agua era la versión original y la que debió salir antes. Sin embargo, por probemas de agenda, vio la luz primero la versión de Omar como solista.

La artista está preparando cosas para el verano y espera que disfrutemos de ello muy pronto. Igualmente, ha expresado que tiene muchísimo repertorio y que le gustaría hacer algo con esas canciones que ha compuesto, aunque todavía no sabe si incluirlas en un disco o en un EP, pero tiene pensado un concepto para algún proyecto conciso.