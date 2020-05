El Juan Magán, el David Otero, el Don Patricio, el David Illescas i el Marttin des del confinament

El Juan Magán, el David Otero, el Don Patricio, el David Illescas i el Marttin han estat els rostres protagonistes dels darrers dies a les nostres entrevistes. Fotografia, viatges, esport, però sobretot molta música han estat els temes destacats que les celebritats han aportat als nostres Instagram Live.

Aquesta setmana començaven les nostres entrevistes amb el Marttin. Influencer, esportista, music, cantant, però sobretot una gran persona. Com una autèntica conversa a una de les reestrenades terrasses, el Víctor de la Torre i el Marttin van parlar de la seva passió per l'esport, les bicis i com se li va acudir arrencar aquest projecte a les xarxes socials: "va sortir d'un mal moment en què jo havia de fer un canvi". En un any i mig, s'ha trobat en un món del qual no sabia res, a ser-ne un dels influenciadors importants. Ens va explicar que les seves boges aventures l'han portat a Xangai, Cuba Mèxic, Marroc i Tailàndia. A banda de l'esport, el Marttin també ens fa música, ens explicava que ell entén la música sempre amb un missatge positiu, d'empenta i la felicitat. Un bon exemple és la seva cançó 'Un paso más'.

El David Otero és un dels artistes hiperactius en aquests dies tan complicats. De fet, ha tingut poc temps per no fer res, entre la família i la feina li han quedat poques hores per escarxofar-se al sofà. Aquesta setmana ha publicat la seva última col·laboració amb el cantant Cepeda i com diu ell "la química ha funcionat a la primera". La cançó és una de les que formava part del repertori d'El Canto del Loco i que es deia 'Tal como eres', ara ha tornat a agafar força i torna a estar d'actualitat. També li va explicar a l'Adrià Soler que abans que acabi l'any podrem escoltar totes les cançons que falten, entre les que han d'arribar el duet amb Dani Fernández que serà una de les més especials.

Dimecres vam compartir uns minuts amb en Juan Magán tot responent a les preguntes de l'Adrià Ortega. Tranquil, però molt reflexiu amb la situació mundial de pandèmia que ens afecta i les conseqüències que tindrà en el futur com a societat, així començava a desgranar el seu dia a dia confinat. Vam repassar els esdeveniments, les cançons i col·laboracions que té programades pels pròxims mesos i les intimitats d'un dia a casa seva des de bon matí fins a la nit. No va faltar a la cita el bon humor, les respostes a preguntes dels nostres oients així com una predicció personal de quan tornarem a saltar amb les seves cançons als festivals. Esperem que sigui aviat.

El Don Patricio va ser l'estrella del dijous a les nostres xarxes socials. El canari des de l'estudi de gravació on està preparant el seu nou àlbum va parlar amb el Víctor de la Torre. Li vam preguntar com està vivint aquesta pandèmia causada per la COVID19. Va fer una revisió de la seva carrera musical del darrer any, des de l'explosió de 'Contando Lunares', passant pel 'Lola Bunny', fins a la seva nova cançó 'Pa toda la vida' al costat del Mozart La Para. El cantant urbà de La Caleta va parlar dels seus plans de futur: "Estoy preparando un disquito. El rollo es que ya mes estoy cansando de tanto single. Cada single con su vídeo... Yo tengo muchas más cosas que decir". A més a més, va fer un repàs de les coses que el preocupen realment, però sobretot, les que el fan feliç.

Per acabar la setmana, el nostre convidat va ser Daniel Illescas, un dels influenciadors catalans més seguits a les xarxes. Aventurer, viatger, solidari i ara cuinetes, el confinament ha fet que aprengui a cuinar i sembla que està fet tot un xef. Les fotos i vídeos dels seus viatges triomfen a les seves xarxes i per ell és gairebé impossible fer un rànquing dels millors viatges, però sí que ell destaca el seu viatge a Kenya on ha fet voluntariat on com a mínim intenta anar 3 cops a l'any. Ara per ara, i fins que la situació es normalitzi dorm a casa seva i això feia molt que no passava, perquè sempre està voltant pel món.

La setmana ha estat ben farcida de celebritats cada tarda a les nostres entrevistes a través d'Instagram Live, i la pròxima setmana te n'esperen més des dels nostres directes.

