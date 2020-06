Canciones del verano 2020 en la música electrónica

Cada vez falta menos para que lleguemos a la estación veraniega. Y aunque es verdad que este verano tiene pinta de que va a ser radicalmente a cualquier otro que hayamos vivido, lo que no nos va a faltar va a ser buena música. En LOS40 Dance ya nos hemos hecho la pregunta: ¿Cuál va a ser la canción del verano 2020 en la música electrónica?

Acertar a la primera no es nada sencillo y por ello nuestros principales djs han elegido varias canciones que han sonado, están sonando y sonarán con mucha fuerza en los próximos meses. De Jax Jones a Tiesto pasando por Doja Cat o el inolvidable Astronomia de Vicetone y Tony Igy que lleva haciéndonos bailar meses.

Las canciones del verano 2020 para Arturo Grao

Justo Astronomia es una de las canciones extra que Arturo Grao incorpora a su lista de temas del verano. A Vicetone y Tony Igy aún le queda mucho recorrido y a nosotros aún nos queda tiempo para hacer el "tontako" bailando en casa como si lleváramos un ataud.

Pero la lista principal de canciones del verano para nuestro dj está compuesta por Tequila de Jax Jones y Martin Solveig con RAYE; Secrets de Regard y RAYE; Drop the pressure de MYLO y Claptone y Me voy de fiesta de Dany BPM, uno de los lanzamientos más recientes.

Las canciones del verano 2020 para Ramsés López

Para nuestro 'faraón' hay varias canciones que aguantarán muy bien durante todo el periodo estival. Roses de Saint Jhn (Imambek remix); Say so de Doja Cat (Jax Jones rmx) y Midnight de Hosh y 1979.

A todas ellas hay que sumarles éxitos de LOS40 Dance que los djs de todo el mundo van a pinchar una y otra vez en las fiestas que se celebren (donde se puedan celebrar). Las reinas y candidatas para Ramsés son Nothing really matters de Tiesto y Becky Hill y Drown de Martin Garrix y Clinton Kane (Nicky Romero remix).

Las canciones del verano 2020 para José M Duro

"En Dance es un poco temprano para saber cual será el disco del verano todavía, creo que hay que esperar un pelín más" nos cuenta nuestro compañero de LOS40 Dance. La música electrónica suele generar hits que funcionan muy bien a corto plazo y a los que les cuesta mantenerse a lo largo del tiempo.

Sin embargo, José M Duro se moja: "De momento mis candidatos para esta primavera / verano Climax son Slow Down de Naverick Sabre y Jorja Smith (Vintage Culture and Slow Motion Extended Remix) y Drop the pressure de MYLO y Claptone (Extended Version)" en la que coincide con Arturo Grao.

Y tú, ¿ya tienes tu canción del verano 2020 favorita?