Cepeda estalla contra Santiago Abascal y VOX: “Pedazo de ignorante”

Estos días, Estados Unidos está viviendo un movimiento antirracista histórico. Tras que el pasado 25 de mayo, un policía de Mineápolis arrestara brutalmente a George Floyd, un hombre afroamericano, y lo matara tras causarle una parada respiratoria por la presión que estaba ejerciendo sobre su cuello con su rodilla, millones de personas han salido a las calles para manifestarse bajo el lema Black Lives Matter.

Las protestas han llegado incluso a la Casa Blanca, donde Donald Trump incluso ha amenazado con decretar el movimiento Antifa como terrorista. En España, el único partido que se ha manifestado a favor de Donald Trump ha sido VOX, halagando la decisión del presidente estadounidense. Santiago Abascal, el cabeza del partido de ultraderecha, ha escrito una serie de tuits como los siguientes:

“Bien por Trump! En España el PSOE los sientan en el consejo de ministros y en el CNI”

“Nuestro apoyo a Trump y a los estadounidenses que están viendo cómo es atacada su Nación por terroristas callejeros amparados por millonarios progres.”

Ante dichos comentarios, muy en la línea del partido de ultraderecha, el cantante Luis Cepeda ha estallado en una serie de tuits contra la formación:

“No tengo palabras para describir lo que está pasando. Solo para decir que los partidos españoles que defienden los actos racistas y fascistas de Trump sois igual de hijos de puta que él.”

A ver si así no me vienen las ladillas.. pic.twitter.com/T2h1RoQQUc — Luis Cepeda (@cepedaoficial) June 2, 2020

Horas después, el cantante de Gentleman escribió un texto, explicando las razones que le han llevado a escribir sobre este tema en sus redes sociales: “Ya no sé cómo actuar cuando veo a la ultraderecha escribir lo que escriben. Me da vergüenza que haya gente en la calle que vote a un tío que dice las barbaridades que dice”

El joven continúa explicando que, aunque no es afine a ningún partido político, “hay límites en los que la ética interviene y te decantas por los que, al menos, defienden los derechos humanos”. Cepeda continúa explicando que “hay que ser muy cabrón para apoyar a un supuesto violador fascista que aboga por el racismo en cada uno de sus actos”. Para terminar la carta, el cantante de Mi Reino termina con las siguientes palabras: “Yo no respeto a la gente que no respeta los derechos humanos”. El texto, que ha sido compartido por Cepeda en su Twitter, ha sumado más de cuatro mil me gusta y casi mil retuits a las pocas horas.

Además, el cantante tampoco se ha quedado callado sobre el comentario que ha escrito Abascal sobre la aprobación por parte del gobierno del derecho a una renta mínima. El político ha criticado la propuesta con argumentos como “todas las personas que lleguen en patera tendrán derecho a cobrar la renta” y “mientras los españoles (y los inmigrantes legales), sin respiradores y sin cobrar los ERTEs, ... en la cola del hambre y la muerte”.

La renta mínima vital la pueden cobrar todas las personas que lleven 1 año residiendo en España. Deja de puto engañar al pueblo español con tu racismo encubierto. La gente que viene en patera no quiere invadir, pedazo de ignorante, quiere vivir. https://t.co/NH2eons3FN — Luis Cepeda (@cepedaoficial) June 2, 2020

Cepeda, ante las duras palabras de Abascal, ha contestado con el siguiente mensaje: “La renta mínima vital la pueden cobrar todas las personas que lleven 1 año residiendo en España. Deja de puto engañar al pueblo español con tu racismo encubierto. La gente que viene en patera no quiere invadir, pedazo de ignorante, quiere vivir.”