Oleada de críticas a Emma Watson ¡por el marco blanco de una foto!

Conocemos de sobra el carácter solidario y de activismo de Emma Watson, la actriz que alcanzó el estrellato mundial por su papel de Hermione en Harry Potter. Sin embargo, en ocasiones un pequeño detalle en un mensaje con un fin de concienciación puede provocar una oleada de críticas.

Tanto es así que la intérprete británica se ha convertido en tendencia en las principales redes sociales en todo el mundo por la lluvia de palos que estaba recibiendo por algunos usuarios indignados por su fotografía.

La razón es tan simple como desalentadora. Emma Watson publicó varios mensajes en negro en apoyo a las protestas por el homicidio de George Floyd pero esos post tenían todos un marco blanco que rodeaba la fotografía de color negro.

Ver esta publicación en Instagram #blackouttuesday #theshowmustbepaused #amplifymelanatedvoices #amplifyblackvoices Una publicación compartida de Emma Watson (@emmawatson) el 2 Jun, 2020 a las 11:08 PDT

El detalle no ha sentado demasiado bien entre los que consideran que ha sido un hecho intencionado colocar un color rodeando al otro. Pero nada más lejos de la realidad y comprobable con un simple vistazo a su perfil oficial.

Todas las publicaciones que hace la actriz en sus redes llevan ese marco blanco que empequeñece la fotografía y centra la miniatura de manera que toda la información es visible. Como decimos, el efecto en varias de sus publicaciones que acompañaban el texto #blackouttuesday o #theshowmustbepaused no han sentado bien.

Pero lejos de hacer caso a las críticas, Emma Watson ha mantenido sus últimas publicaciones e incluso ha añadido una nueva con fondo blanco con un mensaje de lo más contundente: "Hay mucho racismo, tanto en nuestro pasado como en nuestro presente, algo que no es reconocido ni considerado. La supremacía blanca es uno de los sistemas de jerarquía y dominación, de explotación y opresión, que ha sido cosido estrechamente en nuestra sociedad. Como una persona blanca, yo me he beneficiado de ello".