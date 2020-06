Amor en tiempos de virus: ¿es esta la cita más larga del mundo?

Casi tres meses de duración. Así podría quedar el récord mundial sobre la cita más larga del mundo. Sus protagonistas son Matt Robertson y Khani Le, dos jovenes residentes en Estados Unidos que se conocieron a través de una app de citas y cuya historia está dando la vuelta al planeta.

"Tuvimos dos grandes citas y entonces bromeamos sobre hacer un viaje espontáneo a algún lugar cálido. Avanzando rápido ahora estamos en la tercera cita más larga de la historia mientras estamos confinados en Costa Rica" empezó contando el protagonista masculino de esta historia.

Una situación que quizá pueda parecer idílica pero que se convierte en pesadilla si tenemos en cuenta que el cierre de fronteras del país centroamericano por la pandemia conllevó también el cierre de los hoteles. "Ha sido un infierno de travesía que como documento mis viajes tengo un montón de material por compartir. ¿Qué pasará con nosotros y nuestra relación inducida por el Covid? Vuestras suposiciones son tan buenas como la mía. Deseadnos suerte y que podamos volver pronto a Estados Unidos. Espero que todo el mundo esté a salvo y con salud en estos locos tiempos" escribió Matt en su canal de Youtube.

El otro 50% de la historia es Khani Le a quien hemos podido conocer gracias también a las redes sociales: "Día 67 en Costa Rica. Como todo el mundo me ha estado preguntando con quién he estado en cuarentena en Costa Rica todo este tiempo ... Os presento a Khani. Normalmente no comparto cosas como esta, pero estos no son tiempos normales. He tenido suerte de quedarme atrapado con alguien como ella. ¡Esperamos volver pronto a los Estados Unidos!"

La cuenta ha seguido subiendo hasta casi los tres meses hasta que la pareja parece haber visto la luz al final del túnel: "Parece que poddremos regresar a casa la próxima semana‼ (bueno, no a casa, pero al menos de regreso a los Estados Unidos. ¡Si todo va bien, volaremos a Texas en un vuelo organizado por el gobierno con United! Gracias a todo el mundo que se ha interesado por nosotros. Si esto sucede de verdad habría sido una alucinante aventura en este precioso país y estamos tan agradecidos a esa maravillosa gente que nos ha ayudado durante esta superextensa estancia aquí. Ha sido una cuarentena interesante".

¿Cómo acabará esta historia y en qué canal de televisión por streaming veremos primero su estreno?