The Weeknd, Dua Lipa y Lewis Capaldi cuentan para el Nº1 este sábado

¿Quién será el número uno de LOS40 este sábado? Solo hay un modo de saberlo: empezar con Tony Aguilar la cuenta atrás en #Del40al1CocaCola, a las 10 (9 en Canarias). El puesto de honor lo ocupa desde la semana pasada Lewis Capaldi con Before you go. Es el segundo gran éxito en la aún corta carrera del simpático escocés, después de aquel inolvidable Someone you loved, que fue número uno dos semanas. ¿Seguirá Before you go sus pasos y sumará una semana más en lo alto?

Veremos si le dejan sus perseguidores, entre los que se encuentran Fred de Palma y Ana Mena (#2), The Weeknd (#3; ojo, que si logra el número uno lo haría por cuarta semana), Dua Lipa con Physical (#4) y Nea (#5).

Dos canciones parten como candidatas y pueden unirse al chart este sábado. Por un lado, Enemigos, de Aitana y Reik, y por otro, Favorito, de Camilo. Atención, porque su entrada puede desencadenar dobletes y tripletes. Una vez que hagamos el recuento de apoyos con el HT #MiVoto40 sabremos si logran su propósito.

Dejamos el dinerito la semana pasada, pero siguen los premios potentes en el programa. Este sábado sortearemos un teléfono OPPO Find X2 PRO, una pasada de móvil que entre otras increíbles funcionalidades tiene una pantalla mil millones de colores 120Hz la mejor calidad de pantalla del mercado y gran fluidez; es como tener un cine en tus manos.

Por votar en antena, regalaremos el DVD o BluRay de la película Bloodshot, y el libro Historia de una estrella sin nombre, de nuestro querido Blas Cantó (¡en primicia, antes de que salga a la venta!). Para optar a ellos, debes llamar desde el inicio del programa al 902 39 40 40.

Todo eso, además de noticias, el repaso a números uno del pasado en La Máquina del Tiempo y muchas otras cosas, con el buen rollo de siempre, un sábado más en el programa musical con más oyentes del fin de semana.