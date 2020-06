La inocente duda de la hija de María Castro durante su embarazo al ver el ombligo

Que el ombligo se salga de dentro para afuera es algo que suele sucederle a muchas mujeres embarazadas y que no debe provocar mayor inquietud en las futuras mamás. Pero siempre hay una lectura mucho más interesante que la puramente fisiológica como nos ha demostrado la hija de María Castro.

La actriz confesó durante el último día de la madre que volvía a estar embarazada de una niña: "Otra niña vendrá a llenar nuestros corazones con más amor, cuando ya parecía imposible que nos entrase una gotita extra!" aseguraba feliz de compartir una noticia que se nota que ha llenado su casa de felicidad.

Será su segunda hija tras el nacimiento hace unos años de María que al ver el ombligo para fuera de su mamá ha hecho una interesante reflexión tal y como ha compartido María Castro en sus redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Maria Castro (@maria_castro_jato) el 4 Jun, 2020 a las 4:03 PDT

"De cuando el ombligo hace POP, y la “hermana mayor” pregunta si será la nariz de la bebé 😂😂😂😂😂😂!! Y ahora, os cuento...soy más bien “brutilla”....pocas veces escucho mi cuerpo, o lo hago tarde... y suelo convivir con la falta de descaso como much@s... supongo q mi pasado como gimnasta marca un ritmo y una intensidad de vida... El caso es q de vez en cuando, como ayer... me doy un mimo.... un masajito!!! En este caso adaptado a mis 5 meses y medio.....y cuidado!!! CUIDADO!!! Porque amenazo con acostumbrarme a ello!!!! Planazo eh @jose_manuel_villalba @theorganicspamadrid" posteó la intérprete.

Así confesaba María Castro que se había dado ese pequeño detalle de auto-cuidado aunque estamos seguros que en casa todos están pendientes de ella. La actriz nos está dejando en sus perfiles el precioso proceso de la maternidad incluyendo la posible salida del ombligo.

Hace unos días mostraba al mundo cómo se movía su futuro bebé dentro de su tripa: "WOOOOOOOW!!!! Alguien se levanta contenta, y me arranca una sonrisa de amor con cada patada... No sé si serán pasos de claqué, chutes a puerta, o frapés de ballet... pero me da que “pachorrenta”... lo que se dice “pachorrenta” no va a ser... ay madre!!!! Así de “presente” desde la semana 17.... y ya estamos en la 22!!! #lomasmagicodelmundo #creciendo #disipandome #loquenosespera".