Kylie Jenner y Kanye West, los mejor pagados del mundo según Forbes

Una vez más la revista Forbes ha desvelado las mayores fortunas del planeta. Una lista repleta de músicos, actores, deportistas y celebridades de todo tipo en la que se encuentran los nombres de aquellos que más fortuna han hecho entre junio de 2019 y mayo de 2020.

Una lista en la que se encuentran nombres que no generan especial sorpresa como las Kardashian, Jay Z o Taylor Swift, quien ya encabezó el ránking de cantantes mejor pagados del 2019 en el año de la publicación de su álbum Lover con el éxito de sus vídeos como You Need To Calm Down y su consagración como Artista de la Década en los American Music Awards.

¿Quién lidera la lista Forbes de los mejor pagados en 2020?

Dentro de la familia Kardashian ha sido la pequeña de las hermanas quien se ha hecho con la corona. Kylie Jenner es la celeb mejor pagada de 2020 con unas ganancias de 590 millones, una cantidad aportada en su mayoría por la venta de su marca de maquillaje.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kylie 🤍 (@kyliejenner) el 29 Abr, 2020 a las 2:44 PDT

En segundo lugar y sin salir del clan, encontramos a Kanye West tras ganar 170 millones de dólares en el último año. Curiosamente, aunque sea rapero, la mayor parte de sus ingresos vienen por parte de su marca de ropa. Lo mismo que ocurre con otras estrellas de la música como Rihanna, quien también aparece en la lista, pero en el puesto 61.

El resto de nombres que completan el Top10 son, en su mayoría, deportistas como Cristiano Ronaldo, Messi, LeBron James, Neymar o Roger Federer; los actores Dwayne Johnson y Tyler Perry, así como, el presentador Howard Stern.

¿Quiénes son las estrellas de la música mejor pagadas del momento?

Entre los primeros puestos de los 100 aparece el nombre del británico Elton John, uno de los tradicionales en la lista a pesar de las pérdidas ocasionadas por la cancelación de su gira. Eso sí, no sólo encontramos consagrados artistas entre los 100 de Forbes, sino también jóvenes y poderosos talentos que han revolucionado el mundo con su música, como Billie Eilish en el puesto 43 y la boyband surcoreana BTS en el 47.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de BILLIE EILISH (@billieeilish) el 24 Ene, 2020 a las 10:43 PST

De manera descendente y repartidos entre el Top 100 figuran los nombres de estos artistas: