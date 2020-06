Los tweets de Amaia Montero sobre “volver” que han puesto nerviosos a los fans

Amaia Montero no suele decir mucho en redes sociales, pero cuando dice algo su repercusión es enorme. La cantante ha aprovechado este fin de semana para manifestar que "muchas veces... me dan ganas de volver", un tweet que ha hecho saltar todas las alarmas. ¿Volver a qué? ¿A dónde?

La artista volvía a repetir ese mismo deseo en otra publicación, mandando un mensaje a los fans ("..tenéis que saber a qué me refiero...es fuerte lo sé..."), que ya empezaban a especular: que si una gira conjunta con La Oreja de Van Gogh, que si una posible colaboración... Muchos expresaban su ilusión y nerviosismo sin lanzar la idea que se les pasaba por la cabeza tras leer estos dos mensajes; no querrían gafarlo. Sea lo que sea, en los comentarios le dejaban claro que tiene todo su apoyo.

La cosa no acaba ahí. Tras felicitar a Malú por su reciente maternidad y enterrando así el hacha de guerra, la cantante guipuzcoana volvía a hacer referencia a esas ansias de volver, de una forma nuevamente misteriosa: "...y cuánto más lo pienso ....más y más ganas ..."; "Y ya no puedo dejar de pensarlo...", escribía en su perfil de Twitter, creando una importante expectación.

Amaia interactuaba con sus seguidores descartando un dueto, una futura gira con Leire y sus antiguos compañeros de grupo. Tampoco será un libro ni un disco en vivo. Ya no podía dar más pistas ni quería revelarlo. "Si lo digo se pierde la magia y además es algo muy serio que no sólo me incumbe a mí", confesaba. ¿Quién más está en el ajo?

Es que si lo digo se pierde la magia y además es algo muy serio que no sólo me incumbe a mí ...pero sí vais a sufrí con esto no volveré a comentar las cosas que pasan por mí cabeza🤍🤍🤍🤍🤍🤍⭐️💫🌟✨ — Amaia Montero (@AmaiaMontero) June 7, 2020

Hace poco, LODVG y Amaia se mandaban mensajes de cariño mientras recordaban el lanzamiento de Dile al sol, el primer álbum del grupo, allá por 1996. También pudimos conocer de primera mano cómo sonaría Jueves en la voz de la ahora solista, volviéndonos absolutamente locos. ¿Qué se trae entre manos Amaia Montero? ¡No podemos esperar a descubrir de qué se trata!