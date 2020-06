Mónica Naranjo nos adelanta 'Hoy No' recorriendo Madrid en descapotable

Mónica Naranjo ha vivido un año lleno de experiencias. La hemos visto presentando La Isla de las Tentaciones, en su propio programa bajo el título Mónica y el Sexo y aunque nos encanta su faceta televisiva, echábamos de menos poder volver a disfrutar de su nueva música.

Por suerte para todos sus fans, ¡no habrá que esperar mucho! Será el próximo viernes 26 de junio cuando la apodada "Pantera Negra" presente al mundo Mes Excentricités Vol. II, el sucesor del anterior EP que incluía éxitos como Doble Corazón o Libre Amar. Pero hasta entonces, Mónica Naranjo ya ha comenzado a revolucionar las redes con su nuevo single Hoy No, una adaptación del ochentero tema Never Trust A Stranger de Kim Wilde.

Aunque Mónica no solo ha sorprendido a través de las redes, sino que, ha desatado la locura en pleno centro de Madrid y, nada más y nada menos que, conduciendo un descapotable a través de las calles de la capital. Un rodaje que se ha dado en las circunstancias más normales que la situación permite, por lo que, tanto los transeúntes, como los conductores no daban crédito al cruzarse con la artista en las carreteras del centro de la ciudad.

Además, Mónica ha enseñado en su cuenta de Instagram y desde el mismo descapotable el diseño de Mes Excentricités Vol. II, con el que la cantante está absolutamente encantada. Entre tanta emoción, ha hecho un pequeño regalo a sus fans anticipando el sonido del single cuyo videoclip estaba grabando en cuya letra descubrimos: "Y hoy me sentí una mierda, pero ya no/ ¡Hoy no! / Me sentí sin fuerzas, pero ya no". Un nuevo himno de empoderamiento siguiendo la estela de Grande, su colaboración con Gloria Trevi.

Lejos de ser el primer adelanto de este nuevo proyecto, hace unas semanas Mónica mostraba todo su agradecimiento a sus seguidores por el apoyo recibido en un año tan especial como para ella en el que la propia artista considera "que ha renacido", volviendo con más fuerza que nunca. Año en el que también se cumplen 20 años de uno de sus trabajos más destacados: Minage, álbum que incluía himnos tan reseñables como el inconfundible Sobreviviré. ¡Y vaya si ha sobrevivido! Así, entre palabras de gratitud, daba el primer anticipo de su nuevo sonido.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mónica Naranjo (@monicanaranjo) el 23 May, 2020 a las 6:00 PDT

¡Que levante la mano quien está impaciente por escuchar el nuevo sonido de Mónica Naranjo!