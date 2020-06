Sara Socas emociona con su versión de ‘Agua’, tras la muerte de Pau Donés

Este martes de 9 de junio, el mundo de la música se ha puesto de luto: Pau Donés, el artista español conocido por ser la voz de Jarabe de Palo, fallecía a los 53 años por un cáncer con el que llevaba cinco años luchando.

Numerosos rostros del mundo del espectáculo han querido rendir homenaje al intérprete de La flaca, compartiendo algunas palabras de lo mucho que significó su música para ellos. Sin ir más lejos, su amigo y compañero Mikel Erentxun, subió una preciosa cover de Agua.

Pero no ha sido el único cantante que ha escogido esta canción para despedirse del maestro. Sara Socas, una de las artistas españolas del momento gracias a sus rimas encima de los escenarios, a sorprendido a sus más de 700 mil de seguidores y seguidoras con una preciosa versión del tema.

La joven de 23 años ha querido despedirse del artista con una preciosa versión que ha grabado solamente acompañada por el productor Sasha Pantchenko al piano. La rapera canaria ha hablado de lo mucho que significa esta canción para ella:

“La primera vez que me enamoré de una piba no podía parar de escuchar esta canción.Gracias, Pau Donés. Yo no sé hacerlo como tú, pero al menos lo seguiré intentando. Descansa en paz. 💙”

Sin duda, la voz de Pau Donés forma parte de la historia de la música en español. Varias generaciones han conocido sus canciones y seguirán haciéndolo.