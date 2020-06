Blas Cantó desvela que grabó dos temas compuestos por Pablo Alborán que nunca salieron

Blas Cantó acaba de publicar su primer libro que no es otra cosa que una autobiografía en el que se quita máscaras para presentarse tal y como es. Desde que era un niño y vivía rodeado de mujeres con la humildad de quien ha sido certificado como pobre, hasta el chico en el que se ha convertido ahora, con un camino descubierto después de haber pasado por Auryn y haber tenido que empezar de nuevo ya en solitario.

Habla de la gente importante que ha estado a su lado en esa evolución, como Beatriz Luengo o Pablo Alborán y también de música, el motor de su vida. De hecho, habla de composición, un terreno con muchos perjuicios que él ha desterrado por completo.

En tu libro hablas del clasismo en la música respecto a si eres un artista que compone o no sus temas, ¿ahora te sientes más valorado?

Sí porque he dejado claro que si no los compongo y los canto valgo igual que si los hago. Él no soy yo me ha dado la oportunidad de ser intérprete. en todas las demás he formado parte del proceso de composición…qué pena, también te lo digo (risas)… pero me ha dado la oportunidad de que esa gente que tenía prejuicios con los que no componen sus canciones, decirles ‘mira, esta canción no la compuse yo, ¿te parece que está mal?’. Desquitarme un poco de eso. Creo que lo importante en la vida es decir las cosas antes de que las diga otro, sobre todo si son sobre ti. Yo no compongo todas mis canciones, pero es que a las que a las que no compongo las amo igual que a las que sí compongo.

¿Para quién te gustaría componer?

No lo sé, para quién me deje. Hace poco me he estrenado como compositor con Dangelo, un artista canario maravilloso, que ha sacado una canción maravillosa que se llama Peligro, que es espectacular, no es porque sea yo co-autor (risas). Me gusta porque cuando la escuchas hay algo de mí y me gusta. Creo que es muy guay y Dani me ha dado la oportunidad de crear canciones para mí, porque casi todas las he escrito con Dangelo, las de mi álbum y las que estoy escribiendo ahora, porque tiene una magia escribiendo impresionante. Pero se me hacía raro escribir en una canción suya, pero ha pasado y me alegro.

Para tu primer disco grabaste dos temas que había escrito Alborán que no entraron, ¿qué pasó?

No encajaban mucho en el estilo, a lo mejor había otros temas que sí podíamos poner y esos no. Fue un gesto muy amable por parte de Pablo y me siento un privilegiado por haber puesto mi voz, que las tengo en mi casa maquetaditas, en unas canciones suyas que no sé si verán la luz algún día. Creo que ha habido gente muy generosa, entre ellos, él, que ha estado ahí, a la sombra ayudándome y buscando repertorio. Para un primer disco es difícil porque no está claro el estilo, no está claro cómo suenan en mi voz las cosas. Se lo agradezco muchísimo.

Del segundo álbum dices que hay escritos 30 temas que no saldrán todos a la luz, ¿cómo va este disco?

Estamos decidiendo si vamos a hacer EP o vamos a hacer álbum por todo esto que ha pasado. Ahora nos ha cortado toda la comunicación, todo lo que íbamos a hacer en televisión, en radio, se ha pospuesto. Es importante estar preparado para adaptarte a los nuevos tiempos. De momento creo que tenemos algo muy bonito preparado que tengo muchas ganas. El sábado o el domingo voy a grabar la demo para que la escuchen en la compañía y ya decidamos el productor y todo, y poder sacarla lo antes posible porque me apetece mucho. Después de Universo no he podido grabar nada porque no he tenido tiempo material pero sí hemos compuesto muchas cosas. Leroy Sánchez, todas las que ha compuesto él, las ha maquetado él con su voz porque yo no tenía medios.

Contigo uno no sabe nunca por dónde vas a salir, ¿nos vamos a despistar con este disco?

Yo creo que sí, porque realmente Universo ha marcado un antes y un después pero después del confinamiento y que se cancelara Eurovisión, me replanteé la historia, las cosas en mi cabeza. No sé si tendrá similitudes con la producción de Universo o irá por otro lado, pero sé que quiero canciones con alma y que digan algo y que cuando escuches la melodía y la armonía, te erice la piel y estamos trabajando en eso.