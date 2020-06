Amaia Montero, Leire Martínez y ahora un chico como cantante de La Oreja de Van Gogh

La Oreja de Van Gogh no podía faltar a su cita con el meme de moda. Hemos visto a Susanna Griso, a Ester Expósito, a Ana Guerra y Roi, a Cristina Pedroche y hasta a Paco León reflexionando sobre este cambio de sexo que vemos como algo natural. Y el quinteto donostiarra se ha unido.

Después de 9 años con la voz de Amaia Montero y de 12 años con la de Leire Martínez, el grupo ha decidido 'fichar' a un vocalista masculino que estará acompañado por cuatro nuevas compositoras, guitarristas, bajistas y percusionistas que 'reemplazarán' a los cuatro miembros fundadores de la formación.

La Oreja de Van Gogh no ha podido resistirse al fenómeno más de moda en las redes sociales poniendo su granito de humor tanto en la presentación de su nuevo line-up ("Había que hacerlo: típico grupo con chico al frente") como en las consecuencias del uso de la aplicación con la que también han bromeado: "Las fotos con copia a Putin, claro".

Había que hacerlo: típico grupo con chico al frente.#FaceApp pic.twitter.com/B5lGuNchsT — La Oreja de Van Gogh (@laorejadevgogh) June 14, 2020

LOVG de siempre ya tiene listo su nuevo disco

Entre cambios de integrantes y pruebas fotográficas, La Oreja de Van Gogh real, la de siempre, ha compartido con sus seguidores una gran noticia. Su nuevo álbum de estudio ya está masterizado y listo para su lanzamiento.

"¡Ya tenemos el master del nuevo disco! Paco Salazar nos lo ha enviado y es de verdad impresionante cómo suena. Estamos felices, orgullosos y literalmente muriendo de ganas de que lo escuchéis" escribía el grupo en sus redes sociales después de recibir un mensaje de su productor.

"Chicos, aquí tenéis el mastering!!! Echadle un vistazo. Yo lo he escuchado de p*** madre y por fin me he enterado del título del disco" les escribía hace unos días Paco Salazar. Nosotros, por desgracia, seguimos comiéndonos las uñas a la espera de que La Oreja de Van Gogh revele el gran secreto de su octavo disco de estudio.

Hace unos días en Instagram publicaban esta fotografía tan impactante de su primera reunión tras la pandemia.