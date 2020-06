La versión masculina de Ester Expósito nos genera dudas (muchas dudas)

¿Recuerdas esa aplicación capaz de mostrarte el futuro? Bueno, quizás estemos exagerando, pero sí que podía convertrse en nuestra versión octogenaria. Pues bien, ahora ha vuelto a revolucionar las redes sociales con la función del cambio de sexo.

Claro que las transformaciones de las celebridades no han tardado en inundar la red. Sin ir más lejos, el HuffingtonPost ha usado esta herramienta para mostrarnos, entre otros, el cambio de sexo de Ester Expósito. Y no, no te dejará indiferente.

La versión masculina de la popular actriz de Élite nos genera dudas, muchas dudas. ¿Es sexy? ¿Es raro? ¿Le aceptaríamos una copa o un baile?

Así serían los famosos con el sexo opuestohttps://t.co/jAqjFZfJYu — El HuffPost (@ElHuffPost) June 13, 2020

Aunque lo cierto es que Ester no ha sido la única protagonista de esta serie de Netflix que ha pasado por las manos de FaceApp. Danna Paola, Miguel Bernardeau y Arón Piper también han explotado nuestros sesos con sus otras versiones. No vamos a engañarnos, alguno nos ha atraído, y mucho.

Ester se ha convertido en uno de los rostros más mediáticos de la cuarentena. Su perreo, su desnudo, su nuevo tatuaje y su despedida en Élite han sido algunos de los temas que han saltado en las portadas de los medios. Pero ahora parece que su hermano gemelo perdido también se ha convertido en un motivo de discusión entre sus seguidores. Y tú, ¿qué opinas?