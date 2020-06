Ricky Martin exhibe la bandera gay a lo Locomía

Estamos en el mes del Orgullo y eso nos deja mucha actualidad referente a la identidad sexual. Pablo Alborán ha impactado con sus sinceras declaraciones sobre su homosexualidad. Cara Delevingne protagoniza portadas para dar visibilidad a la pansexualidad. Camila Cabello se pronuncia contra la transfobia. Y así una larga lista de referentes que intentan dar visibilidad a esta comunidad que sigue luchando por su causa.

Ricky Martin tardó en compartir su orientación sexual, pero reconoce que su vida cambió para bien cuando lo hizo. Ahora está felizmente casado, ha formado una familia y se ha convertido en un activista público de la causa.

Esta misma semana celebraba un nuevo logro: “La Corte Suprema de los Estados Unidos entregó una victoria histórica para los derechos #LGBTQ, dictaminando que es ilegal ser despedido por orientación sexual o identidad de género. #orgullo #Justicia social #igualdad”.

Acompañaba a este texto una foto en la que podemos verle portando la bandera gay que está tan presente estos días en medio mundo. En un nuevo vídeo que ha compartido en las últimas horas, hemos podido verle interactuar con esta misma bandera con un estilo muy a lo Locomía con sus abanicos.

“Loud and proud...Siempre agradeceré a aquellos grandes activistas que abrieron el camino para que hoy, podamos dar pasos con menos tropiezos. No bajemos la guardia. Se han dado pasos importantes, pero ojo, que estos no descansan. Siguen buscando la forma de quitarnos derechos ya ganados”, añadía en redes.

Él se mantiene en la lucha y cuenta con el apoyo de amigos y familia. YEEEEES ❤️❤️❤️”, comentaba su marido Jwan Josef. “Ladran, luego cabalgamos”, añadía Alejandro Sanz. La lucha no cesa y cada vez son más los que se movilizan y se unen a la causa.