Agoney, tras el anuncio de Pablo Alborán: “Si yo no lo hubiese dicho, ¿hubiese sido diferente?”

Pablo Alborán ha anunciado que es homosexual en sus redes sociales. El cantante malagueño ha querido compartir un vídeo en sus redes sociales este 17 de junio bajo el título “Tengo algo que deciros” para dar la noticia. El intérprete de Saturno ha explicado los motivos que lo han llevado a hablar abiertamente sobre el tema, anteponiendo su felicidad a cualquier otra razón.

Por supuesto, el mensaje ha sido muy aplaudido en redes sociales, llenando la publicación de comentarios positivos sobre su decisión.

Uno de los artistas que ha aplaudido sus palabras ha sido Agoney. El cantante canario al que conocimos en Operación Triunfo 2017 ha compartido en sus historias de Instagram el vídeo con el siguiente texto: “Gracias por ser libre, por inspirar y por compartir un mensaje tan maravilloso e importante. Estoy seguro que esto hará libre a muchas personas y eso nos debe hacer felices a todos”.

Horas después de escribir esto, Agoney se ha conectado a nuestro último LOS40 Instagram Live. Además de contarnos nuevos detalles sobre su primer disco, el artista ha charlado con nosotros sobre la importancia del mensaje de Alborán:

"Se da por hecho de que todo el mundo es heterosexual y no es así. Yo me replanteo muchas cosa y digo ‘Si no lo hubiese dicho, ¿hubiese sido todo diferente?’. Pablo es un referente y puede ayudar a muchas personas a sentirse identificados"

El cantante también ha criticado a todas aquellas personas que en redes sociales se han mofado diciendo que ya lo sabían: “Las personas que hemos salido del armario lo hemos pasado mal diciéndolo. Cuando yo salí del armario con mi madre ella me dijo que ya lo sabía. Me lo dije con cariño. Por eso veo mal que la gente ponga en redes sociales que ya sabía lo de Pablo”.

El año pasado, Agoney contó en sus redes sociales que vivió un ataque de homofobia en el metro, cuando una mujer le insultó. Ahora, el artista recuerda aquel episodio, diciendo que no es, ni mucho menos, un caso aislado: “Queda muchísimo por alcanzar. Las cosas no han cambiado tanto. Siguen pasando cosas fuera. No solo a lo que nos pasa a nosotros mismos. Hay que mirar a nuestro alrededor, que no te pase a ti no significa que no esté pasando”.

En cuanto a su carrera, el canario asegura que nunca ha sentido discriminación dentro de la industria y que siempre se ha sentido seguro: “A mí siempre me han respetado mucho todo. Jamás me han dicho nada. Yo estoy muy feliz con mi Universal Music”.

Agoney formará parte del himno oficial del Orgullo de Madrid de este 2020, Piensa en positivo de Fangoria. Además, participará en algunos actos que este año, debido a las circunstancias, serán online.