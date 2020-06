Paul McCartney, a los 78: sus millonarias actuaciones, su legado musical y mucho más

Hoy cumple años James Paul McCartney. 78 velas soplará el músico de Liverpool que a mediados del siglo XX cambiaría, junto a tres amigos, la historia de la música que amamos. Resulta complicado, por no decir imposible, contar algo que no se sepa ya de esta leyenda viva de la industria.

Con más de 100 millones de singles vendidos, un total de 60 discos de oro y más de 50 años dedicados a cantar, tocar y componer se ha contado todo sobre él: lo real y lo ficticio; lo artístico y lo anecdótico; lo público y lo privado...

Os hemos contado que es pintor además de músico, que escribió su primera canción con 14 años, que es vegetariano, contrario a las armas, activista de distintas causas, testigo directo del 11-S... Hace un par de años encontramos, con motivo de su 76º aniversario, 7+6 razones por las que disfrutar con su obra.

Pero en estos tiempos en los que todo va tan rápido y en los que las reproducciones de las primeras 24 horas marcan el nivel de éxito de un artista, queremos reivindicar la figura de Paul McCartney. Podrán decir de ella que parece una señora mayor, pero es nuestra señora mayor. Estos son algunos de los hitos (7 u 8) que ha dejado y sigue dejando el cumpleañero.

The Beatles, con sus amigos; The Wings, con su mujer y después en solitario

Paul McCartney es la viva imagen del talento. Da igual que formara parte de los Fab Four, o que creara una banda junto a su mujer Linda o que durante las últimas décadas haya cantado en solitario. Sus canciones han arrasado en todo el mundo. Canciones como “Yesterday”, con The Beatles, “My love”, ya en solitario o “Band on the Run” con The Wings, forman parte de la memoria colectiva y han escrito una página dorada en la historia de la música. Otros números 1 indiscutibles de Paul son “Ebory and Ivory” interpretada junto a Stevie Wonder o “The girl is Mine” y “Say Say say” con Michael Jackson.

La organización Guinness World Records otorgó a Paul el título del compositor más exitoso de todos los tiempos, por ser autor o co-autor de 188 canciones que se mantuvieron en las listas de temas más populares del Reino Unido. De estas 91 llegaron al ‘top 10’ y 33 al número 1.

Con los pies en la tierra y adorado por todas las edades

Haber formado parte de la banda más importante de la historia de la música te puede hacer olvidar de donde vienes. No es el caso de Paul McCartney que durante más de seis décadas siempre ha tenido tiempo para atender a sus fans. Sean de la edad que sean. Probablemente su fan incondicional más joven fuera un pequeño uruguayo de dos años que en Montevideo tuvo la suerte de cantar Sgt Peppers sobre el escenario junto al ex Beatle.

Su influencia en la música

Siempre es arriesgado asegurar y demostrar la influencia de un artista en las siguientes generaciones pero siempre ayuda que sus propios protagonistas lo reconozcan. Grupos y músicos de tan diferente condición como Lady Gaga, Nirvana, U2, Oasis, Leiva o incluso artistas más recientes como Amaia y Alfred han confesado abiertamente que le deben todo lo que son a la música de los Beatles y de McCartney.

La Super Bowl post Janet Jackson y Justin Timberlake

Fue el escándalo entre los escándalos aquel año. El 'pezongate' dio la vuelta al mundo, hubo investigaciones judiciales, demandas civiles... Y el encargado de hacer que después de 365 días de polémica se volviera a hablar de música en el descanso de la Super Bowl fue él: Paul McCartney. Una audiencia de más de mil millones de personas disfrutó con un cuarto de hora repleto de clásicos. Entrega total + talento + emoción = perfección. Jacksonville (Florida) estalló de magia al son de temas como Drive my car, Live and Let Die, Get Back y Hey Jude gracias a Sir James Paul McCartney. ¿Queréis saber cuánto cobró por su show? Nada.

Muerto en 1966 (o eso dicen)

Parece sacado del guión de una película pero la historia de la música está trufada de estas conspiraciones. ¿Murió Paul McCartney en 1966 en plena cresta de la ola con The Beatles? ¿Cómo hicieron los de Liverpool para encontrarle un sustituto que cantara y fuera exactamente igual que él? Para haber muerto hace 54 años, se le ve bien físicamente...

Un estudio único en LOS40

El emblemático estudio de LOS40 cumple 30 años. Paul McCartney dijo que era "el más bonito" que había visto en su vida. https://t.co/OEeZBg5IWq pic.twitter.com/2yzBz9kG05 — LOS40 (@Los40) June 8, 2019

Durante muchos años, Paul McCartney fue el único artista de todo el mundo que poseía su propio estudio primero tanto en la Cadena 40 Principales, como en Los 40 Principales y en LOS40. El pasado año, ese estudio ubicado en la azotea de la madrileña Gran Vía, cumplió 30 años de historia. En 1989, el ex Beatle Paul McCartney protagonizó una sonada e histórica inauguración apadrinada por el subdirector de la SER en Valencia y conocido beatlemano, Luis Merino, y el presentador más emblemático de 40, el quinto Beatle español, Joaquín Luqui. Un símbolo de la admiración de millones de españoles por su música y nuestro reconocimiento a una figura legendaria.

Actuó en los Juegos Olímpicos de Londres

Su carrera está llena de actuaciones memorables en todo el mundo ante millones de personas pero Paul McCartney siempre reconoce que uno de sus directos más especiales y emotivos fue en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Londres en 2012 (sí, esos que se iban a celebrar en Madrid). Las estimaciones hablaban de que la audiencia potencial de esa noche fue de 4.000 millones de personas. Es decir, Paul McCartney actuó simultáneamente para más de la mitad del planeta. ¿Queréis saber cuánto cobró por su show? Una libra

Emblema de Reino Unido

Cuando uno piensa en Reino Unido piensa ineludiblemente en The Beatles. Londres y Liverpool, dos de las principales ciudades británicas están repletas de historia de la mítica banda. Penny Lane, Abbey Road, The Cavern... no hay visita a las islas en las que fallen las visitas a los rincones emblemáticos del grupo. McCartney es un icono para Inglaterra. Fue nombrado, junto a los otros Beatles, Caballero del Imperio británico en 1965 y obtuvo el título de Sir en 1997.