Duffy estrena 'River In The Sky', su nueva balada, solo en las redes sociales

Hace unos meses, la cantante Duffy reapareció a través de su cuenta de Instagram después de diez años alejada de la música. Fue entones cuando hizco público el demoledor motivo por el que había estado tanto tiempo en silencio, y es que fue víctima de un secuestro y violación.

La cantante, que había triunfado hace ya 12 años con Mercy, dio detalles de este traumático suceso para ayudar a toda la gente posible que se encontrara en esta situación. Además, quería seguir adelante, dejarlo todo atrás y volver a su verdadera pasión, la música.

Un mes después de esta confesión, Duffy estrenó nueva música de una manera más que discreta. Something Beautiful se escuchó en un tramo de un programa de la BBC Radio y la cantante dijo que no iba a publicarla de forma oficial, por lo que no es posible encontrarla en ninguna plataforma musical en streaming. Según ella misma ha contado, es "una canción profundamente personal y emotiva impulsada por el piano".

Algo similar ocurre con su nuevo tema, la balada River in the Sky, un bonito tema al piano en el que la artista canta a alguien que la visita por las noches, mientras se encuentra "sola en la oscuridad mientras aprende a lidiar con el dolor". Duffy ha publicado la canción completa en las redes sociales, pero no podemos encontrarla en otras plataformas.

De hecho, es la única publicación que puede verse ahora en su Instagram, después de que la artista galesa haya borrado todo el contenido de esta red social. Acompaña al tema una inspiradora frase: "Por los días mejores que están por venir".

La cantante lanzó por última vez un álbum en 2010 con Endless, antes de desaparecer del ojo público. Después publicó en su wen un largo texto en el que contaba cómo se sentía después de ese ataque. "Si estás leyendo esto, debo advertirte que contiene información que algunos pueden encontrar perturbadora", aconsejó. "Esta historia no irá a ningún lado, permanecerá en línea, si no puedes asumir el sufrimiento de otra persona o el relato de eso, le recomiendo que no siga leyendo".